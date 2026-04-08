El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz

En un comunicado público, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió ayer sobre intentos de amedrentamiento que buscan debilitar la institucionalidad y la confianza ciudadana.

El TSE expresó su “firme rechazo y profunda preocupación” ante las amenazas lanzadas en los últimos días contra el presidente del Órgano Electoral, Gustavo Ávila por parte de excandidatos y actores sociales.

El TSE recordó que se trata de un órgano colegiado e independiente, cuyas decisiones son adoptadas por mayoría en apego a la Constitución y la normativa electoral vigente.

El pasado lunes, el excandidato a la Alcaldía de El Alto David Vargas amenazó a Ávila por “pisar la voluntad de los bolivianos, paceños y alteños”. La afirmación la hizo en un encuentro convocado por René Yahuasi.

Ese mismo día por la noche, la sala plena rechazó los recursos presentados por Yahuasi -excandidato por NGP- y otros ciudadanos, al considerar que no cumplían con los requisitos establecidos por ley.

También inició el proceso de cancelación de la personería jurídica de Nueva Generación Patriótica (NGP), argumentando que no participó en dos procesos electorales consecutivos.

La entidad subrayó que las actuaciones de su presidente responden a determinaciones institucionales y no a intereses personales o partidarios. “Ningún tipo de presión externa comprometerá el cumplimiento de este mandato”.

Declinatoria

Las protestas y reclamos se originaron luego de que NGP declinara participar en la segunda vuelta, lo que derivó en la proclamación directa de Luis Revilla como gobernador electo, tras haber obtenido la mayor votación en la primera ronda de las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

En tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) advirtió que el Gobierno “está comprando gobernaciones” y expresó su rechazo a que “no se respete el voto del pueblo”, en referencia a que La Paz no irá a la segunda vuelta por decisión del TSE.

Protesta

Ante la negativa del TSE, dirigentes políticos y organizaciones sociales de El Alto anunciaron una marcha para hoy, en demanda de la realización de la segunda vuelta electoral en La Paz.