Contraloría recuerda que autoridades salientes deben permanecer seis meses en el país tras el cese de sus funciones

La Contraloría General del Estado recordó, mediante un comunicado, a los gobernadores, alcaldes y concejales salientes la obligación que tienen de permanecer en el país por el periodo de seis meses después de haber cesado en el cargo.

De acuerdo con la institución, la finalidad de su presencia en este periodo de tiempo es de rendir informes, facilitar la transición institucional y garantizar la continuidad de la gestión pública, en el marco de lo que establece la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas, modificada por la Ley 1709.

En este sentido, la Contraloría instó a las autoridades departamentales salientes realizar los procedimientos necesarios para garantizar una transición "ordenada, responsable y transparente, asegurando la entrega de información, documentación, bienes y asuntos pendientes a las autoridades entrantes".

Por otro lado, recordó de la responsabilidad administrativa, civil y penal de los actos y decisiones adoptadas durante el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en el cargo conforme a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

"En este marco debe darse cumplimiento a la normativa referida, a fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la continuidad administrativa y la adecuada gestión de los recursos públicos", señalaron desde la institución.