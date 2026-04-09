Entre lágrimas, Senadora del PDC pide la renuncia del Ministro de Hidrocarburos por la "gasolina basura"

En la sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la senadora del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bertha Gutiérrez, rompió en llanto y pidió la renuncia de la autoridad gubernamental por el conflicto generado por la distribución de la gasolina de mala calidad.

"Me duele ver a mi gente en la calle por este Ministro incapaz. Me duele, ver gente comiendo lawa en la calle por los daños en sus motores (...) me duele como madte", señaló Gutiérrez.

En ese sentido, la senadora, una de las interpelantes, exigió la renuncia del Ministro por su incapacidad de solucionar el problema de la gasolina.

"Si no es capaz debería renunciar, ¿por qué se apega a un cargo? (...) Como interpelante le digo, tiene que irse señor Ministro. No tiene porque robar al pueblo, no nos llenaremos el bolsillo", agregó.

Medinaceli acudió a su interpelación en el Legislativo este jueves, aunque deberá responder por la presunta compra con sobreprecio del petróleo y no específicamente por la calidad del combustible.