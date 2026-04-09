Se reinstala la sesión del Legislativo: Lara llama a reunión a jefes de bancada para analizar la interpelación de Medinaceli

A las 10:00 de este jueves se reinstaló la sexta sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que está programada la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, según reporte de Unitel.

Sin embargo, el vicepresidente decretó un cuarto intermedio de 15 minutos y convocó a una reunión a los jefes de bancada para evitar los incidentes del miércoles puesto que -según su versión- “hay grupos que provocan desorden”. Por ello, pidió a los legisladores actuar con “decoro”.

Minutos antes, explicó que “se ha cumplido con la formalidad y se le ha notificado” al ministro para que comparezca ante el pleno a través del Ministerio de la Presidencia.

En ese marco, Lara indicó que “ante la ausencia” de la autoridad “corresponde aplicar lo establecido en el artículo 148 de la Cámara de Diputados”.

Indicó que el mencionado acápite estipula que “si en la sesión fijada para el efecto no se presentara el ministro o los ministros interpelados sin causa justificada aprobada por la Asamblea inmediatamente se votará una resolución por orden del día motivada con censura”.