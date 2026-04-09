Yahuasi y aliados dan 48 horas al TSE para que reponga 2da vuelta en La Paz

René Yahuasi, excandidato a la Gobernación, los Ponchos Rojos, la Federación de Campesinos Túpac Katari y otros sectores dieron ayer plazo de 48 horas al Tribunal Supremo Electoral para que revierta su decisión de suspender la segunda vuelta en el departamento de La Paz.

Caso contrario, los sectores movilizados anunciaron que convocarán a un cabildo para asumir medidas de presión.

Por los resultados de los comicios del 22 de marzo, Luis Revilla y René Yahuasi deberían ir a la segunda vuelta para definir al nuevo Gobernador de La Paz. Sin embargo, el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) desistió de participar del balotaje, sin el consentimiento de su candidato, Yahuasi.

La Sala Plena del TSE decidió aceptar la decisión de la directiva del NGP y, en consecuencia, proclamó a Luis Revilla -candidato apoyado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz- como el Gobernador electo del departamento, sin segunda vuelta y con solo el 20% de los votos.

Protesta

El pedido fue realizado ayer en el marco de una marcha encabezada por Yahuasi, que recorrió el centro de La Paz y llegó a puertas del TSE.

El objetivo de la movilización era entregar el “voto resolutivo” de las organizaciones que respaldan la postura del excandidato para que se le permita participar de la segunda vuelta para la elección del Gobernador de La Paz.

Los sectores argumentan que se debe respetar los resultados de los comicios subnacionales del 22 de marzo.

Yahuasi afirmó que la lucha no es por su candidatura, sino “por la democracia” y el respeto al voto que dispuso que él junto a Luis Revilla vayan a la segunda vuelta en La Paz.

“Es para exigir respeto a la democracia, al voto y al derecho de elegir a nuestras autoridades”, aseveró.

La marcha concluyó en puertas del TSE, con la entrega del “voto resolutivo” en esa institución electoral.

En tanto, el ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpak Katari de La Paz, Vicente Salazar dijo que “hoy más que nunca estamos de pie contra esta corte electoral, las 20 provincias se han pronunciado con distintos votos resolutivos porque el voto del pueblo se respeta”.

En la zona del TSE, en La Paz, se desplegó un contingente policial para resguardar el edificio electoral.

La protesta provocó la interrupción del tránsito vehicular en el área.

Al final de la movilización la Policía desalojó a todos los seguidores de Yahuasi que realizaban una vigilia desde hace varios días.