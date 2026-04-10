Destituyen a 22 fiscales por faltas muy graves e ineficiencia

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes la destitución de 22 fiscales de materia por faltas muy graves y deficiente desempeño en sus funciones.

La medida se adoptó en el marco del nuevo modelo de gestión fiscal con eficacia y eficiencia, implementado desde octubre de 2024, en el que se establecieron evaluaciones periódicas al desempeño del personal del Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, 18 fiscales fueron separados mediante procesos disciplinarios por la comisión de faltas muy graves, mientras que otros cuatro fueron retirados tras reprobar la Evaluación de Desempeño aplicada a 407 fiscales institucionalizados en todo el país.

“El Ministerio Público es la única institución del Estado que anualmente lleva adelante la Evaluación del Desempeño a su personal, cuyos resultados determinan la permanencia, promoción o retiro de la carrera fiscal”, afirmó Mariaca.

Mariaca explicó que las destituciones son el resultado de inspecciones anuales realizadas a los fiscales de materia en todo el país, en las que se verificó la correcta ejecución de actos investigativos, el cumplimiento de plazos y la debida diligencia en cada caso.

Agregó que las irregularidades detectadas fueron remitidas al Régimen Disciplinario para la aplicación del debido proceso y las sanciones correspondientes.