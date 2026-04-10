Estrenan Boomerang, una innovadora propuesta vía streaming de Altura Multimedia y TDT

La audiencia de Cochabamba y del mundo podrá disfrutar a partir de este viernes 10 de abril de una nueva propuesta periodística a través del programa vía streaming Boomerang, liderado por tres periodistas destacados: Carlos Mercado, César Arellano y Alexis Toledo.

Boomerang es una coproducción en la que están involucrados dos portales multimedia que arrancaron en 2016 realizando un periodismo independiente y ahora en 2026s se unen para iniciar un periodismo veraz y participativo.

Uno de los condutores resaltó que Boomerang será un programa diferente que se enfocará en la retroalimentación a través de la participación de la audiencia a través de las redes sociales como Facebook y Tiktok. Se abordarán temáticas diversas, pero el eje será la coyuntura política y la coyuntura informativa o tema del día.

Resaltó que el formato será el de una revista informativa, pero desde el formato de streaming, desde la perspectiva de tres conductores que van a entrevistar a un personaje de actualidad.

“La audiencia va a encontrar información, pero también entretenimiento, porque las entrevistas tendrán un toque diferente de entretenimiento sin pasar a lo vulgar”, comentó.

Detalló que los tres conductores cuentan con amplía experiencia periodística. Alexis Toledo fue conductor de un canal regional, Carlos Mercado trabajó en varios medios de comunicación y César Arellano tiene experiencia en periodismo escrito, investigación y el análisis político.

La audiencia podrá seguir el Boomerang a través de los portales:https://www.facebook.com/Radioalturamultimedia y facebook de TDT Multimedia. Además, del canal de Youtube https://www.youtube.com/@Altura-multimedia.

El objetivo es informar con amenidad, responsabilidad y veracidad. Con la nueva propuestas la audiencia cochabambina y del mundo gana una voz nueva y diferente a través de la comunicación digital.