Exministro Santos es condenado a 10 años de cárcel por corrupción en el “caso coimas”

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue condenado a 10 años de prisión en el denominado “caso coimas”, según la Sentencia N° 78/2026 emitida este jueves por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz.

El proceso se inició tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023. En ese entonces, la testigo clave Claudia Cortez hizo revelaciones sobre los hechos de corrupción.

La información fue proporcionada por la Dirección de Litigio Local de la Procuraduría General del Estado, que acompañó el proceso junto al Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

La investigación concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios que ejercieron cargos durante la gestión del MAS.

Además de Santos Cruz, fue condenado el exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, a seis años de prisión.

En la misma causa también recibieron sentencias de seis años Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista.

La sentencia establece la inhabilitación de todos los condenados para ejercer cargos públicos o electivos una vez que el fallo quede ejecutoriado.

Asimismo, el tribunal instruyó al Ministerio Público identificar y decomisar los bienes obtenidos de manera ilícita. De acuerdo con los datos del proceso, el daño económico al Estado supera los 19 millones de bolivianos.