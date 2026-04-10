Medinaceli afirma que las tarifas de la electricidad se mantienen "por el momento"

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó este viernes que la subvención del gas y las tarifas de la electricidad se mantendrán, al menos, "por el momento".

"Respecto a la subvención y al precio de la electricidad, las tarifas se mantienen. Evidentemente hay que estudiar todo ello, pero por el momento se mantienen para que la población esté tranquila", afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

Por otro lado, el Ministro también defendió la aprobación del Decreto Supremo 5598, una norma que introduce un cambio estructural en el sector eléctrico al eliminar el monopolio que ejercía la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) sobre las interconexiones internacionales de energía.

El ministro Medinaceli explicó que este decreto se emitió debido a las conversaciones que tuvo el Gobierno con el presidente Lula Da Silva.

"Los beneficios es que un mayor comercio internacional, si por ejemplo exportamos electricidad, van a entrar más dólares a la economía y dólares es lo que necesita el país para mantener un tipo de cambio estable", afirmó.

Datos oficiales señalan que Bolivia ha superado el 90% de cobertura eléctrica a nivel nacional, con avances significativos en áreas rurales. No obstante, el desafío actual radica en garantizar la sostenibilidad del suministro ante la caída progresiva de la producción de gas natural, principal fuente de generación térmica.