Payasitos y artesanos llegan a un acuerdo con el Ministerio de Educación sobre las horas cívicas

Luego de una serie de protestas y movilizaciones, los payasitos y artesanos han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación, que les permitiría participar en horas cívicas en las escuelas y trabajar bajo la figura de "finalidad pedagógica".

Las movilizaciones se activaron porque, según los sectores, la Resolución Ministerio 001 impedía la realización de horas cívicas en las unidades educativas, lo cual restringía los festejos como del Día del Niño, afectando el trabajo de artesanos y artistas de entretenimiento.

En el acuerdo se establece que "las unidades educativas pueden planificar y realizar actividades culturales, cívicas, festivas, deportivas y otras, siempre y cuando tengan una finalidad pedagógica".

Los artesanos y payasitos manifestaron que no se han cumplido al 100% sus demandas, pero de todas maneras agradecieron el acuerdo.

Los representantes de los payasitos explicaron que ingresan en la categoría pedagógica, porque enseñarán a los niños que deben respetar a sus padres, a los maestros, autoridades, además de reglas de viabilidad.

Agradecieron la apertura del Ministerio y la intervención del Defensor del Pueblo, para lograr el acuerdo.

También revelaron que la ministra de Educación se comprometió a abrir espacios de trabajo en actividades institucionales como ferias, también de otras reparticiones estatales.