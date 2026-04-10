En reunión con la DEA, Bolivia y países de la región delinean dos nuevos desafíos contra el narcotráfico

En una reunión de coordinación regional impulsada por la Drug Enfortece Administration (DEA, por sus siglas en inglés), en Montevideo, Uruguay, autoridades de Bolivia y otros países de Sudamérica delinearon dos nuevos desafíos en la lucha contra el narcotráfico, vinculados a la evolución de las rutas del tráfico de drogas y al uso de insumos químicos en la producción ilícita.

"En el marco de la reunión de coordinación regional organizada por la Drug Enforcement Administration (DEA) en Montevideo, Uruguay, continuamos fortaleciendo la cooperación entre países para enfrentar al crimen organizado transnacional", destacó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, en sus redes sociales.

Informó que, en la primera jornada de trabajo, realizada el jueves, participaron delegaciones de Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. En la segunda jornada, que se desarrolla este viernes, participan Argentina, Perú, Chile y Colombia, "lo que consolida un espacio de articulación regional sin precedentes".

Señaló que el primero de los desafíos es el incremento del tráfico de hachís hacia la región, con ingresos identificados desde África y Norteamérica, lo que evidencia una diversificación de las rutas y mercados ilícitos en Sudamérica.

El segundo desafío está relacionado con la circulación y posible desvío de precursores químicos, como el acetato de etilo y el carbonato de sodio, sustancias que pueden ser utilizadas en procesos de producción y refinamiento de drogas ilícitas.

"Este fenómeno subraya la importancia de fortalecer los sistemas de fiscalización y la coordinación regional para prevenir su uso indebido", aseguró la autoridad.

En ese contexto, afirmó que estos retos confirman que el narcotráfico evoluciona de forma constante y que la respuesta requiere mayor integralidad y coordinación a nivel regional.

También señaló que Bolivia reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con los países de la región, fortalecer la cooperación internacional y aportar a la seguridad y estabilidad de las sociedades.