Segip despliega brigadas para cedulación en centros de acogida por el Día del Niño

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) desplegará desde este viernes hasta el domingo 12 de abril brigadas de cedulación en centros de acogida y distintos puntos del país en el marco de la labor social y con motivo del Día de la Niña y del Niño Boliviano.

El objetivo de la actividad es garantizar el derecho a la identidad de la niñez en situación de vulnerabilidad.

Durante el primer trimestre de 2026, el Segip emitió 184.355 cédulas de identidad a niñas y niños de entre 0 y 12 años en el territorio nacional y oficinas consulares en el exterior, que tiene como beneficios el acceso a servicios esenciales como salud, educación y beneficios sociales del Estado.

"Con estas acciones, el SEGIP continúa trabajando en la construcción de una Bolivia más inclusiva, promoviendo el ejercicio de la ciudadanía desde la infancia y contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional", resaltaron desde la entidad estatal.