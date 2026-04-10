En su 1ra interpelación, la ALP salva al ministro Medinaceli de la censura

Tras una sesión de más de 16 horas, hoy a la madrugada el plenode la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) salvó al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, del voto de censura tras la interpelación por las irregularidades en el manejo de los combustibles.

Los votos de senadores y diputados que optaron por la censura sumaron 58, y los que rechazaron la sanción fueron 84.

La censura al Ministro implicaba su inmediata destitución.

Pese a que no hubo censura, según el presidente de la ALP, Edmand Lara, tampoco hubo voto de confianza hacia el Ministro por la cantidad insuficiente de votos a favor.

Antes de dar comienzo al proceso de interpelación, la directiva informó que se había registrado la asistencia de 147 legisladores (117 diputados y 30 senadores), por lo que se requerían al menos 98 votos, equivalentes a dos tercios de los presentes, para aprobar una eventual censura.

Debate

El interrogatorio a Medinaceli se centró en la importación de petróleo y las acusaciones de supuestos sobreprecios. En ese contexto, el representante de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, argumentó que el ministro debía ser censurado.

“Debe ser censurado, porque reiteró las mentiras del expresidente de YPFB. No explicó en qué consiste el anexo y evitó reconocer la firma de contratos”, cuestionó.

En la misma línea, el senador de Libre, Abdón Porcel, consideró insuficiente la información proporcionada por la autoridad.

“La información del ministro no es satisfactoria, se limitó a hechos pasados y no explicó los planes para solucionar el problema actual”, afirmó, cuestionando además que Medinaceli negara su responsabilidad por las operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Por su parte, Branco Marinkovic afirmó que el debate evidenció la necesidad de liberalizar el mercado de combustibles. “Debemos liberar el tema de los combustibles y permitir la libre competencia en el país”, declaró.

Votó en contra de la censura.

Defensa de Medinaceli

Medinaceli, defendió en su comparecencia ante la ALP la legalidad y necesidad de los contratos de importación de crudo, y afirmó que el proceso cuestionado no generó daños económicos al Estado.

Durante su presentación, la autoridad aclaró que su oficina no tiene facultades para firmar contratos de importación o exploración, ya que estas operaciones corresponden a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mientras que el ministerio ejerce una función de supervisión.

Además, explicó que los contratos vigentes se firmaron antes de noviembre de 2025, cuando asumió el gobierno, y que su continuidad responde a la urgente necesidad de garantizar el abastecimiento de combustible en el país.