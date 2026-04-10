En su 1ra interpelación, la ALP salva al ministro Medinaceli de la censura

País
Redacción Central
Publicado el 10/04/2026 a las 8h24
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras una sesión de más de 16 horas, hoy a la madrugada el plenode la Asamblea Legislativa  Plurinacional (ALP)  salvó al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, del voto de censura tras la interpelación por las irregularidades en el manejo de los combustibles.

Los votos de senadores y diputados que optaron por la  censura  sumaron 58,  y los que rechazaron la sanción fueron 84.

La censura al Ministro implicaba su inmediata destitución.

Pese a que no hubo censura, según el presidente de la ALP, Edmand Lara, tampoco hubo voto de confianza hacia el Ministro por la cantidad insuficiente de votos a favor.

Antes de dar comienzo al proceso de interpelación, la directiva informó que se había registrado la asistencia de 147 legisladores (117 diputados y 30 senadores), por lo que se requerían al menos 98 votos, equivalentes a dos tercios de los presentes, para aprobar una eventual censura.

Debate

El interrogatorio a Medinaceli se centró en la importación de petróleo y las acusaciones de supuestos sobreprecios. En ese contexto, el representante de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, argumentó que el ministro debía ser censurado.

“Debe ser censurado, porque reiteró las mentiras del expresidente de YPFB. No explicó en qué consiste el anexo y evitó reconocer la firma de contratos”, cuestionó.

En la misma línea, el senador de Libre, Abdón Porcel, consideró insuficiente la información proporcionada por la autoridad.

“La información del ministro no es satisfactoria, se limitó a hechos pasados y no explicó los planes para solucionar el problema actual”, afirmó, cuestionando además que Medinaceli negara su responsabilidad por las operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Por su parte, Branco Marinkovic afirmó que el debate evidenció la necesidad de liberalizar el mercado de combustibles. “Debemos liberar el tema de los combustibles y permitir la libre competencia en el país”, declaró.

Votó en contra de la censura.

Defensa de Medinaceli

Medinaceli, defendió en su comparecencia ante la ALP la legalidad y necesidad de los contratos de importación de crudo, y afirmó que el proceso cuestionado no generó daños económicos al Estado.

Durante su presentación, la autoridad aclaró que su oficina no tiene facultades para firmar contratos de importación o exploración, ya que estas operaciones corresponden a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mientras que el ministerio ejerce una función de supervisión.

Además, explicó que los contratos vigentes se firmaron antes de noviembre de 2025, cuando asumió el gobierno, y que su continuidad responde a la urgente necesidad de garantizar el abastecimiento de combustible en el país.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic, siete universidades y el Cengob firman convenio para transformación digital
2
Aviso Banco Sol

Lo más compartido

1
Comunicado Banco Sol
2
Entre lágrimas, Senadora del PDC pide la renuncia del Ministro de Hidrocarburos por la "gasolina basura"
3
Loza inicia transición en la Gobernación y priorizará la reactivación económica
4
Alto el fuego en Oriente Medio amenaza con caerse por ataques israelíes a Líbano
5
AJAM denuncia ataque armado contra operativo en área minera de Sorata

Más en País

10/04/2026
Yahuasi también recurre a un amparo constitucional para exigir 2da vuelta
El ahora excandidato a gobernador del departamento de La Paz, René Yahuasi, interpuso ayer un amparo constitucional con el objetivo de que se restablezca su...
Ver más
10/04/2026
Agetic, siete universidades y el Cengob firman convenio para transformación digital
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), el Centro de Gobierno (Cengob) y siete universidades del sistema...
Ver más
Desde el mediodía de este jueves, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, comparece ante pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para responder a la interpelación por la importación...
Ver más
09/04/2026
Medinaceli: “Yo nunca he participado en actos de corrupción y, de hecho, no tengo nada que ocultar”
En la sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la senadora del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bertha Gutiérrez, rompió en llanto y pidió la renuncia...
Ver más
09/04/2026
Entre lágrimas, Senadora del PDC pide la renuncia del Ministro de Hidrocarburos por la "gasolina basura"
Después de varios cuartos intermedios desde el 27 de febrero, la Asamblea Legislativa ha instalado al mediodía de este jueves el acto interpelatorio contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio...
Ver más
09/04/2026
Aparece el ministro Medinaceli y se instala interpelación en la Asamblea
La Contraloría General del Estado recordó, mediante un comunicado, a los gobernadores, alcaldes y concejales salientes la obligación que tienen de permanecer en el país por el periodo de seis meses...
Ver más
09/04/2026
Contraloría recuerda que autoridades salientes deben permanecer seis meses en el país tras el cese de sus funciones
En Portada
09/04/2026 Mundo
Astronautas de Artemis II llegan a la Tierra este viernes en la tarde
Su amerizaje está previsto para las 17:07, hora de Bolivia. La cápsula Orión ingresará a la atmósfera terrestre a una velocidad 40 mil kilómetros por hora.
vista
10/04/2026 País
Agetic, siete universidades y el Cengob firman convenio para transformación digital
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), el Centro de Gobierno (Cengob) y siete universidades del sistema...
vista
09/04/2026 País
Medinaceli: “Yo nunca he participado en actos de corrupción y, de hecho, no tengo nada que ocultar”
Desde el mediodía de este jueves, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, comparece ante pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para...
vista
09/04/2026 Economía
Espinoza: aumento del 20% al salario básico “no es viable”
Esa demanda es una de las cerca de 190 del pliego petitorio de la COB,. El Gobierna adelanta que las negociaciones deberán incluir a los empleadores.
vista
09/04/2026 Economía
Entidades financieras reactivaron los pagos internacionales con tarjetas bancarias
Son exclusivamente para consumos personales, no para operaciones de comercio exterior, para las cuales existen otros mecanismos financieros, apuntó el...
vista
09/04/2026 Economía
Paz reporta que la compensación por la gasolina desestabilizada alcanza casi Bs 9 millones
La compensación por la gasolina desestabilizada alcanza casi Bs 9 millones a la fecha, lo que evidencia que se están cubriendo los daños ocasionados por ese...
vista
Actualidad
El hallazgo de un hombre asesinado en la zona sur de la ciudad derivó en el descubrimiento de un laboratorio...
Ver más
10/04/2026 Seguridad
Hallan marihuana y un laboratorio en casa de hombre muerto en Pucara
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció ayer que mientras ejecutaba un operativo para la...
Ver más
10/04/2026 Economía
Minería ilegal ataca a un grupo de policías que iban a recuperar un campamento en Sorata
La transición administrativa en la Gobernación de Cochabamba inició formalmente ayer, con una reunión de coordinación...
Ver más
10/04/2026 Cochabamba
Loza inicia transición en la Gobernación y priorizará la reactivación económica
Tras una sesión de más de 16 horas, hoy a la madrugada el plenode la Asamblea Legislativa  Plurinacional (ALP)  salvó...
Ver más
10/04/2026 País
En su 1ra interpelación, la ALP salva al ministro Medinaceli de la censura
Deportes
El empresario y dirigente deportivo alemán, Stephan Müeller, presentó ayer el plan para salvar al club aviador mediante...
Ver más
10/04/2026 Fútbol
Müeller y “Pochi” plantean “crear un club de los hinchas” para salvar al Wilstermann
La FIFA dio a conocer la lista de 170 árbitros principales, árbitros asistentes y encargados del VAR para el Mundial...
Ver más
10/04/2026 Fútbol
Los árbitros bolivianos quedan fuera del Mundial EEUU, Canadá y México
Perdía en su casa, pero no se dejó estar y terminó con un empate que no alegró, pero salvó de hacer un papelón. Anoche...
Ver más
09/04/2026 Fútbol
Blooming empata con River Plate, en una noche para el recuerdo
Con la participación de más de 300 marchistas que representarán a 40 países, este domingo en Brasilia, de Brasil se...
Ver más
09/04/2026 Multideportivo
Ángela Castro y Nelcy Rojas competirán en el Mundial de Marcha en Brasil
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
Doble Click
El miércoles 29 de abril se conocerá a la Miss Fexco 2026. Ese día  Nataly Eguino Oroza entregará la posta a la nueva...
Ver más
10/04/2026 Espectáculos
La nueva soberana de la Fexco será coronada el 29 de abril
Todo el universo de Luis “Cachín” Antezana Juárez emergió en unos pocos minutos de las voces de su esposa, Elizabeth...
Ver más
10/04/2026 Cultura
Evocan a “Cachín” desde su morada entre los notables
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía (MTCFyG) realizó el lanzamiento del XV Festival...
Ver más
09/04/2026 Música
Ministerio de Turismo invita a vivir la experiencia de la música barroca en Bolivia en la Chiquitanía y Tarija
Con nuevos bríos, el Emsamble Khuska de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) abre la temporada con un concierto que...
Ver más
09/04/2026 Cultura
Khuska abre la temporada con un concierto inédito