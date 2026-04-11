El Alto: Cabildo exige reducir salarios legislativos y anular rentas vitalicias

Decenas de personas se concentran este 11 de abril en El Alto para participar en el cabildo liderado por el diputado Nilton Condori. El encuentro ciudadano tiene como objetivos centrales exigir que los legisladores perciban solo el salario mínimo y anular los sueldos vitalicios para exmandatarios.

“Puro ladrones están en la Asamblea Legislativa, a todos los legisladores electos hay que pagar el sueldo mínimo. Si no les gusta que renuncien los maleantes y makagastos. Esa es mi lucha. Estoy convencido que Bolivia tiene que sufrir una revolución de alta gama”, dijo Condori durante su intervención

Asimismo, afirmó que otra de sus peticiones es anular las rentas vitalicias a los expresidentes. “Si no nos liberamos de esos ladrones, Bolivia no va a tener futuro, mientras el gobierno roba el pueblo está sufriendo, eso me duele”, expresó la autoridad.

“A los que nos han robado, los que nos han humillado seguimos pagando. ¿Cómo vamos a seguir pagando a Sánchez de Lozada? Eso está mal, cómo vamos a pagar a Carlos Mesa, ese señor duerme cada día en su cama, se está rascando su estómago, pero le seguimos pagando Bs 33.000, a Tuto Quiroga con sus acólitos legisladores, habla en contra del pueblo, pero nosotros seguimos pagando”, aseveró Condori.