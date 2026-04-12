Autoridades electas en Bolivia asumirán en mayo sus funciones

País
Redacción Central
Publicado el 12/04/2026 a las 7h50
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A una semana de la votación para la segunda vuelta, el 19 de abril, ya quedan pocas fechas para la conclusión de este proceso electoral que culminará en mayo, con la posesión de las nuevas autoridades y el inicio del ejercicio de sus funciones.

Las dos fechas importantes que se vienen son la votación en segunda vuelta en cinco departamentos el próximo 19 de abril, y la entrega de credenciales a todas las autoridades electas el 28 de este mes, según la Resolución N. 0138/2026 emitida por el Tribunal Supremo Electoral.

Cochabamba

En lo que respecta a Cochabamba,  un total de 730 autoridades electas, entre titulares y suplentes, recibirán sus credenciales, desde el gobernador,alcalde y concejales hasta los asambleístas por población y territorio.

En Cochabamba, las autoridades electas titulares son el Gobernador, 16 asambleístas por población, 16 asambleístas por territorio, dos asambleístas representante de los pueblos indígenas, 47 alcaldes y 307 concejales.

El Gobernador electo de Cochabamba es Leonardo Loza de la Alianza Unidos Por los Pueblos (AUPP) y como el alcalde de la ciudad capital fue reelecto Manfred Reyes Villa por APB Súmate.

Pando

En Pando, 202 autoridades electas entre titulares y suplentes de la Gobernación y 15 municipios también recibirán sus credenciales.

En Pando se entregarán credenciales a más de 200 autoridades electas, de estos 119 son titulares: un Gobernador, un vicegobernador,

Potosí

Otro de los departamentos en el que está prevista la entrega de credenciales para el 28 de abril, es Potosí, donde se entregarán credenciales a 594 autoridades electas, de esta cantidad 318 son titulares: un Gobernador, 16 asambleístas por población, 16 asambleístas por territorio, un asambleísta representante de los pueblos indígenas, 41 alcaldes y 243 concejales.

El Gobernador electo de Potosí es René Joaquino de AS y el alcalde de la ciudad capital es Williams Cervantes Beltrán del MTS.

El Pando se eligió como gobernadora Gabriela de Paiva y como vicegobernador a José Luis Rodríguez, ambos del partido Libre. El alcalde de la ciudad de Cobija es Diego Suarez, también de Libre

En el caso de La Paz, una vez anulada la segunda vuelta, el  gobernador electo sería Luis Revilla y el alcalde de la ciudad de La Paz, César Dockweiler. 

Asimismo, el alcalde de la ciudad de El Alto es Eliser Roca.

Elecciones 

Respecto a la etapa final de este proceso electoral, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Goitia, detalló que se realizará primero la entrega de credenciales a las autoridades electas. “Ya después de la entrega de las credenciales y en mayo es que se llevan a cabo los actos de posesión de las autoridades”, señaló. Goitia también destacó que el proceso electoral se desarrolló bajo control y supervisión. “Todo se está grabando, todo está bajo control desde que llegaba el acta hasta que terminaba en las mesas donde se realizaron el cómputo”, afirmó.

Asimismo, mencionó que organismos internacionales han emitido evaluaciones positivas sobre la jornada electoral, resaltando la tranquilidad y el desarrollo del proceso.

Finalmente, reiteró la necesidad de avanzar en ajustes al sistema electoral. “Debemos llevar a cabo una reforma de nuestro sistema electoral”, sostuvo, al referirse a la importancia de mejorar la representación ciudadana.

Otras ciudades capitales

En Sucre, Fátima Tardío de Alianza Gente Nueva (AGN) es la nueva alcaldesa de la ciudad capital. Mientras que en Oruro Iván Quispe de Nueva Generación Patriótica (NGP) se convirtió en alcalde. 

En Tarija, Johnny Torres es el nuevo alcalde de esa ciudad. Por su parte, Mauricio Barba Iriarte, el candidato de la Alianza Patria Unidos, será el nuevo alcalde de Trinidad y en Cobija Diego Suárez de Libre Pando lidera la Alcaldía.

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