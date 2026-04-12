Cabildo en El Alto pide a asambleístas bajar sueldos en 50%; da 15 días de plazo

Un cabildo de organizaciones campesinas y otros sectores realizado este sábado en El Alto concluyó con un pliego de demandas que incluye la reducción del 50% de las dietas de diputados y senadores, tanto titulares como suplentes, además de la abrogación de la Ley 157. Los asistentes advirtieron que el Legislativo tiene un plazo de 15 días para atender estas exigencias, según reporte de Erbol.



Durante la lectura de las resoluciones, los organizadores presentaron los puntos de manera poco ordenada, sometiéndolos a aprobación de los asistentes.



En un momento, se interpretó que se había aprobado la eliminación de los cargos de diputados suplentes; sin embargo, el principal organizador del cabildo, el senador Nilton Condori, aclaró posteriormente que la medida se refería a la reducción de las dietas de estos.



Según Condori, la propuesta plantea que los legisladores titulares reduzcan sus ingresos de 23.000 a 10.000 bolivianos, mientras que los suplentes pasarían de 7.000 a 3.500 bolivianos. Asimismo, instó a la aprobación de un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Senadores que recoge esta demanda.



El dirigente advirtió que, de no cumplirse estas disposiciones en el plazo establecido, las organizaciones iniciarán movilizaciones y no descartó exigir la renuncia de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Electoral.



Entre otros puntos, el cabildo también demandó la abrogación de la Ley 157 -referida a la conversión de la pequeña propiedad a mediana propiedad-, la titulación de tierras y una mayor apertura del Gobierno para trabajar con organizaciones sociales.



Durante el encuentro, algunos oradores, como el exejecutivo de la COB Jaime Solares y dirigentes provinciales, emitieron discursos en los que plantearon la renuncia del presidente Rodrigo Paz; sin embargo, esta propuesta no fue formalmente aprobada y quedó sujeta al cumplimiento de las demandas planteadas en un plazo de 15 días.

Críticas



El viernes, el legislador suplente afirmó que el cabildo forma parte de su objetivo de cambiar Bolivia mediante una revolución, ya sea democrática institucional o con derramamiento de sangre.



Sus declaraciones generaron críticas de legisladores, quienes además restaron trascendencia al cabildo. El llamado a la revolución contradice el Estado de derecho y vulnera la normativa vigente.