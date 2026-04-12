Indígenas de Pando marchan a La Paz contra Ley 157, sobre tenencia de tierra

Una marcha de indígenas y campesinos de Pando cumplió ayer su cuatro día de movilización rumbo a la ciudad de La Paz, en rechazo a la Ley 157, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, medida que, según los movilizados, afectaría el acceso y control de tierras en sus comunidades.



La movilización se inició el pasado miércoles con cerca de un centenar de participantes y, a medida que avanzó por carreteras del departamento, se fueron sumando afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y miembros de pueblos indígenas, según reporte de Erbol.



La norma fue promulgada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz y faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la categoría de tierras tituladas como pequeña propiedad a mediana propiedad, lo que las convierte en susceptibles de comercialización, acceso a crédito y embargo. La promulgación se realizó en el marco de la inauguración de la Feria Agropecruz 2026, en Santa Cruz.

Rechazo



Las primeras voces de rechazo surgieron en Pando, donde organizaciones indígenas advirtieron que la ley podría afectar la integridad de los territorios comunitarios de origen (TCO) y favorecer la concentración de tierras. En ese contexto, pueblos como los Yaminahua, Machineris, Esse Ejja, Tacana, Pacahuara y Cavineño se reunieron en una asamblea en Nanagua, donde resolvieron iniciar la marcha.



La movilización partió desde la localidad de Porvenir y llegó el jueves a El Sena. Según los organizadores, se trata de la segunda marcha de este tipo en la historia del departamento, después de la realizada en 1988 bajo la consigna de “Tierra y Territorio”.



Dirigentes señalaron que existen al menos 322 solicitudes de dotación de tierras para nuevas comunidades que no han sido atendidas por el INRA desde hace más de una década.