Urgen nuevas reglas políticas y electorales para poner fin a los “partidos de alquiler”

La ausencia de un control efectivo de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacia los partidos políticos, la existencia de personas ávidas de ingresar en la política, a cualquier precio, y la presencia de agrupaciones políticas sin estructura programática e ideológica sólidas y dispuestas a “prestar” sus siglas a cambio de dinero o espacios de poder, forman el triángulo perfecto donde se originan los llamados “taxi partidos”, que desde hace varios años vienen afectando la democracia boliviana.



El caso del empresario y político Chi Hyun Chung es uno de los más emblemáticos por su participación en diversas contiendas electorales en diferentes partidos políticos.



Chi fue candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), luego postuló para el mismo cargo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) e insistió en tener la silla presidencial con el Frente Para la Victoria (FPV) y, finalmente, en las últimas subnacionales del 22 de marzo se resignó a aspirar a la gobernación cruceña, pero esta vez fue con el Movimiento Tercer Sistema (MTS).



Y éste es sólo un ejemplo, es común en Bolivia cada vez que se aproxima una temporada electoral ver como surgen individuos que se proclaman candidatos por un lado, y el surgimiento de siglas de agrupaciones políticas dispuestas a negociar una eventual postulación.



Analistas recomiendan al Tribunal Supremo Electoral jugar un rol más activo para hacer cumplir la normativa y, en general, revisar y crear nuevas leyes. Pasa a la Pág. 2