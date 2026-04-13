Balotaje: el oficialismo se juega sus últimas cartas en cuatro departamentos

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Publicado el 13/04/2026 a las 13h15
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Este 19 de abril se desarrollará la segunda vuelta para la elección de gobernadores en cinco departamentos del país. El oficialismo se juega sus últimas cartas en cuatro regiones: Chuquisaca, Oruro, Tarija y Beni, donde busca consolidar presencia en las elecciones subnacionales.

Las subnacionales se desarrollará este domingo en cinco departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Tarija y Beni). Para esta justa electoral, el oficialismo se estructuró sobre la base de alianzas políticas con presencia regional. Una de las principales es Alianza Patria, que agrupa a diferentes fuerzas políticas.

En Chuquisaca se medirán los candidatos Luis Ayllón (Gente Nueva) y Franz García (Alianza Patria Unida). Ambos llegaron a la segunda vuelta debido a que ninguno superó el umbral del 40% ni logró una ventaja de 10 puntos en la primera vuelta. Ayllón obtuvo el 34,69% de los votos, mientras que García alcanzó el 34%.

En Oruro se enfrentarán Edgar Sánchez (Jach'a) y Óscar Chambi (Patria Oruro). Los dos candidatos avanzaron al balotaje luego de que Sánchez no lograra cumplir los requisitos para ganar en primera vuelta: obtuvo el 35,28%, mientras que Chambi consiguió el 11,05%.

En Tarija, Adrián Oliva (Patria) competirá contra María René Soruco (Camino Democrático para el Cambio). En la primera vuelta, Oliva logró el 35,75% y Soruco el 28,41%.

Finalmente, en Beni se enfrentarán Hugo Vargas (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y Jesús Égüez (Alianza Patria Unidos). Este departamento llega a segunda vuelta tras los resultados de la primera, donde Égüez obtuvo el 36,56% y Vargas el 20,12%.

Santa Cruz es el único departamento donde el oficialismo no tiene candidato en segunda vuelta. Allí se enfrentarán Juan Pablo Velasco (Alianza Libre) y Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos).

Este domingo se desarrollarán los debates entre los candidatos en las cinco regiones del país. La jornada electoral del 19 de abril comenzará a las 08:00.

Hasta el momento, el oficialismo solo tiene asegurada la Gobernación de La Paz, tras la victoria por proclamación de Luis Revilla.

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