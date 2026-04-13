Balotaje: el oficialismo se juega sus últimas cartas en cuatro departamentos

Este 19 de abril se desarrollará la segunda vuelta para la elección de gobernadores en cinco departamentos del país. El oficialismo se juega sus últimas cartas en cuatro regiones: Chuquisaca, Oruro, Tarija y Beni, donde busca consolidar presencia en las elecciones subnacionales.

Las subnacionales se desarrollará este domingo en cinco departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Tarija y Beni). Para esta justa electoral, el oficialismo se estructuró sobre la base de alianzas políticas con presencia regional. Una de las principales es Alianza Patria, que agrupa a diferentes fuerzas políticas.

En Chuquisaca se medirán los candidatos Luis Ayllón (Gente Nueva) y Franz García (Alianza Patria Unida). Ambos llegaron a la segunda vuelta debido a que ninguno superó el umbral del 40% ni logró una ventaja de 10 puntos en la primera vuelta. Ayllón obtuvo el 34,69% de los votos, mientras que García alcanzó el 34%.

En Oruro se enfrentarán Edgar Sánchez (Jach'a) y Óscar Chambi (Patria Oruro). Los dos candidatos avanzaron al balotaje luego de que Sánchez no lograra cumplir los requisitos para ganar en primera vuelta: obtuvo el 35,28%, mientras que Chambi consiguió el 11,05%.

En Tarija, Adrián Oliva (Patria) competirá contra María René Soruco (Camino Democrático para el Cambio). En la primera vuelta, Oliva logró el 35,75% y Soruco el 28,41%.

Finalmente, en Beni se enfrentarán Hugo Vargas (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y Jesús Égüez (Alianza Patria Unidos). Este departamento llega a segunda vuelta tras los resultados de la primera, donde Égüez obtuvo el 36,56% y Vargas el 20,12%.

Santa Cruz es el único departamento donde el oficialismo no tiene candidato en segunda vuelta. Allí se enfrentarán Juan Pablo Velasco (Alianza Libre) y Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos).

Este domingo se desarrollarán los debates entre los candidatos en las cinco regiones del país. La jornada electoral del 19 de abril comenzará a las 08:00.

Hasta el momento, el oficialismo solo tiene asegurada la Gobernación de La Paz, tras la victoria por proclamación de Luis Revilla.