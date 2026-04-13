Cronología: así se perdió el contacto con el avión precipitado en Cochabamba

La mañana de este lunes se perdió comunicación con una aeronave que partió desde La Paz y tenía como destino Santa Cruz. Se presume que habría sufrido un percance al registrarse movimientos irregulares en el radar mientras el avión giraba en círculos hasta precipitarse. Esta es la cronología hasta que el avión se perdió del radar:

8:30: La aeronave parte del Aeropuerto Internacional de El Alto en el departamento de La Paz, Rumbo a Santa Cruz, únicamente a bordo con los pilotos Carlos Moyano y Julio Zardán.

8.47: La torre de control pierde comunicación con los pilotos de la aeronave.

9:00: El avión empieza a realizar órbitas alrededor de Cochabamba sin haber reestablecido comunicación con las dependencias de control.

9:54: Se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Cochabamba

11:00: Se pierden imágenes del radar a la espera de señales de la aeronave. La última ubicación según el radar se establece a 76 millas de la ciudad de Cochabamba, radial 045.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Medinacelli, aseguró que se activaron de manera inmediata los operativos de búsqueda junto a la Fuerza Aerea Boliviana, por ello se mandaron un avión de reconocimiento y un helicóptero de rescate en caso de que existan sobrevivientes.