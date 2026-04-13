Empresarios rechazan incremento al haber básico y advierten pedido de la COB es "incongruente e ilegal"

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cuestionó la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 20% al haber básico; calificó a la misma de "incongruente, ilegal e inaceptable" y ratificó su disposición al diálogo.

La CEPB recordó que el Artículo 21 del Decreto Supremo (DS) 5516, acordado entre el Gobierno nacional y la COB, "reconoce y garantiza la negociación del salario entre empleadores y trabajadores, de manera individual o colectiva, como expresión de la autonomía de la voluntad".

"En ese marco, cualquier intento de imponer porcentajes de incremento al haber básico, resulta incongruente, ilegal e inaceptable", señaló la entidad, "como máxima representación nacional del sector privado".

Asimismo, mencionó que tanto las normas nacionales como los acuerdos internacionales ratificados por el Estado, establecen únicamente la posibilidad de que el Gobierno determine el salario mínimo nacional.

Esta medida ya fue implementada por el decreto señalado que lo incrementó en 20% y está siendo cumplido por todos los sectores, afirmó y resaltó que los parámetros para garantizar la libre negociación entre trabajadores y empleadores respecto al haber básico están establecidos en el DS 5516.

"Estos acuerdos van a respetar los derechos de los trabajadores; sin embargo, también deben considerar la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias entre sectores y regiones, la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y la capacidad y posibilidades reales de sostener un incremento sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas", señaló el empresariado boliviano.

Asimismo, puntualizó que, en el actual contexto económico, "caracterizado por serias restricciones y desafíos", la imposición de un nuevo incremento generalizado conlleva efectos significativos como cierre de unidades productivas, especialmente medianas y pequeñas.

Además de pérdida de empleos, reducción de nuevas contrataciones, presiones inflacionarias y, en consecuencia, una disminución del poder adquisitivo de la población. "Pero, sobre todo, afecta los esfuerzos para reactivar la economía y retomar una senda de crecimiento sostenible", señala el texto.

"La institucionalidad empresarial ratifica su disposición a participar en todos los espacios de diálogo convocados por el Gobierno nacional en los que se analicen políticas laborales que promuevan la generación y preservación del empleo, el incremento de la productividad y la formalización de la economía", remarcó la CEPB.