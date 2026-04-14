Choferes denuncian que sigue la gasolina de mala calidad y retrasos en resarcimientos; advierten con retomar medidas

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Publicado el 14/04/2026 a las 10h44
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Lucio Gómez, el secretario ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, denunció que en el país se continúa distribuyendo una gasolina de mala calidad y, además, el Gobierno no estaría cumpliendo con el pago de los resarcimientos por el daño provocados a los automóviles. Advirtió que el sector retomará sus medidas de presión.

"Hasta ahora no ha mejorado la calidad del combustible, más al contrario están sumándose otras movilidades demostrado que existe este daño", aseveró.

En ese sentido, señaló que tampoco se está cumpliendo con el pago de los resarcimientos y advirtió que su sector está en apronte para retomar sus medidas de presión. En pasados días ya realizó un paro de 48 horas en la Sede de Gobierno.

"Vamos a hacer respetar todos los acuerdos y convenios que han hecho (...) Hemos tratado de resolver con diálogo, pero no les gusta el diálogo parece quieren resolver con medidas de presión", advirtió.

En ese mismo sentido, el ejecutivo de los choferes del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, denunció este lunes que solo 18 de sus afiliados recibieron el resarcimiento por los daños generados a sus vehículos por la gasolina de mala calidad, a pesar de que más de 1000 ya presentaron la documentación requerida.

"No hay resultado visorio. Lamentablemente de más de mil carpetas solo 18 compañeros tienen el resarcimiento. Es peligrosos y pone en duda la veracidad de la autoridad", afirmó Tancara en contacto con radio Fides.

Admitió que muchos de los choferes no completaron la documentación requerida por YPFB para el pago del resarcimiento y corrigen los errores; sin embargo, señaló que al menos 500 de ellos ya deberá haber sido resarcidos por los daños.

"Yo creo que unos 500 compañeros deberían tener, pero solo son 18", lamentó.

Entretanto, en la página de YPFB se informó que hasta ahora ya se pagaron más de 11.3 millones de bolivianos en resarcimientos por los daños de la gasolina de mala calidad.

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