Jaime Paz Zamora recibe reconocimiento en Tarija por su trayectoria

El expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora (1989-1993), recibió este martes el reconocimiento de “Vecino Ilustre”, otorgado por la Junta Vecinal del barrio El Molino, en la ciudad de Tarija, en mérito a su trayectoria y aporte a la sociedad.

La distinción se realizó en el marco de la conmemoración de los 209 años de la Batalla de La Tablada. En el acto participaron su hijo, el presidente Rodrigo Paz Pereira, familiares y ministros de Estado.

La jornada comenzó con una bendición en la iglesia San Juan de Dios. Posteriormente, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa en la vivienda donde residió el exmandatario, como símbolo del reconocimiento y su vínculo con la comunidad.

Asimismo, Paz Zamora fue distinguido con la Ordenanza Municipal que lo declara “Hijo Predilecto”, mientras que empresarios privados de La Paz le entregaron la máxima presea de su institución.

Durante su intervención, el exmandatario recordó vivencias de su infancia y destacó la influencia de sus antepasados y de las tradiciones religiosas en la formación de su carácter. “Esta tierra dio dos presidentes a Bolivia”, afirmó en alusión a su propia presidencia y a la de su hijo, Rodrigo Paz.

Además, destacó que durante su gestión se descubrieron los megacampos de gas que marcaron un punto de inflexión en la economía nacional. “Cuando me pregunto qué hice por mi país, respondo con claridad: democracia y gas”, señaló.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz resaltó el valor de los reconocimientos otorgados a su padre, al considerar que reflejan el reconocimiento ciudadano a su trayectoria, memoria y servicio al país.