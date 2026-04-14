Sala Constitucional admite amparo de Yahuasi y fija audiencia para el jueves

La Sala Constitucional Segunda de La Paz ha admitido un amparo presentado por René Yahuasi, disponiendo así que se suspenda provisionalmente la proclamación de Luis Revilla como gobernador de La Paz, en tanto se emita una decisión en audiencia fijada para este jueves 16 de abril.

Con el amparo, Yahuasi pretende que esa Sala Constitucional deje sin efecto la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP), al considerar que afecta los derechos del excandidato y de quienes votaron por él.

En el proveído, la Sala Constitucional dispuso como medida cautelar la suspensión temporal de las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ratificaron la declinatoria de NGP.

El abogado de Yahuasi, Daniel Tintaya, explicó que con esta medida cautelar el Órgano Electoral no puede proclamar a Luis Revilla ni ejecutar otra acción al respecto, en tanto se tome la decisión final.

La Sala Constitucional aclaró que esta medida provisional no afecta la realización de la segunda vuelta electoral en el resto de los departamentos, que votarán este 19 de abril.

Entre tanto, Yahuasi anunció que desde el miércoles comenzará una marcha desde la provincia Camacho de La Paz, en “defensa de la democracia” y del voto de la ciudadanía, pero también con otras demandas como la solución al tema del combustible y la abrogación de la ley que permite la conversión de tierras de pequeña propiedad a mediana.