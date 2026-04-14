Viceministro Justiniano anuncia nuevo estudio sobre consumo legal de coca

Un nuevo estudio sobre el consumo legal de coca, para determinar la cantidad real de hectáreas necesarias para cubrir la demanda, perfila el actual Gobierno.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el análisis permitirá actualizar los datos sobre la demanda interna.

La coca que produce Bolivia debe estar destinada principalmente al acullico, además de otros usos tradicionales y productivos lícitos.

“Este año también vamos a hacer un nuevo estudio del consumo de la hoja de coca para saber realmente cuánto se necesita en hectáreas para el país para esta actividad legal que es el acullico”, señaló la autoridad, según reporte de ANF.

El último estudio de mercado, realizado en 2016 durante el gobierno de Evo Morales, estableció que el consumo legal de coca en Bolivia alcanzaba las 14.700 hectáreas.

Sin embargo, posteriormente el límite legal fue elevado a 22.000 hectáreas, desde las 12.000 hecáreas que fijaba la ley antidroga 1008.

La coca excedente es desviada por el narcotráfico para la producción de cocaína.

Según Justiniano, actualmente hay alrededor de 40.000 hectáreas de coca en el país, de las que 22.000 hectáreas tiene la protección de la ley promulgada por el expresidente Morales.

Confianza

En otro ámbito, Justiniano informó que el país recuperó la confianza de los países vecinos en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional, en Europa y con los Estados Unidos, después de 18 años en los que se generó una total desconfianza, según un reporte de Visión 360.

Justiniano informó que la pasada semana participó en una reunión en Montevideo, Uruguay, donde estuvieron los nueve países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Según la autoridad, en este evento el país volvió a ocupar el lugar que abandonó desde 2008.

Justiniano informó que ese encuentro ayuda al Bolivia, debido a que, junto a los otros países se puede articular impactos más grandes contra la infraestructura del crimen organizado, según declaró a Red Bolivisión.

Justiniano mencionó que se están investigando objetivos criminales de alto valor en el país; también hay personas que están siendo investigadas y se está tras ellas.