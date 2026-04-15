Eduardo Valdivia asume la gerencia general de BoA tras su paso por BAISA, firma que administra el club Bolívar y LATAM

País
Unitel
Publicado el 15/04/2026 a las 11h38
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La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) realizó cambios en su gerencia general incorporando a Eduardo Alejandro Valdivia Medling, en reemplazo de Juan José Galvarro Requena.

Aunque la empresa estatal aún no ha emitido un comunicado oficial, el cambio ya es efectivo en los canales institucionales. El nombre de Valdivia ya figura dentro del organigrama actualizado del sitio web de BoA.

En el último tiempo, Valdivia ocupó la gerencia de BAISA S.R.L., la sociedad que administra al Club Bolívar, la misma que dejó a inicios de abril.

Antes de su rol en BAISA, el ejecutivo formó parte del equipo ejecutivo de LATAM Airlines Group, experiencia que se prevé aplique para los desafíos operativos que enfrenta BoA en el mercado regional e internacional.

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