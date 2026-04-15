Gobierno y marchistas se reúnen en Rurrenabaque para hablar de Ley 1720

Tres viceministros viajaron a Rurrenabaque, en el departamento del Beni, con el objetivo de alcanzar a los marchistas indígenas y campesinos de Pando.

El objetivo de la comitiva es informarles sobre los alcances de la Ley 1720 y evitar que continúen con la movilización hacia La Paz, informó ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano.

Ante la presión de la movilización y el pedido de diálogo, ayer se instauró una reunión entre los sectores marchistas y autoridades del nivel central del Estado

El encuentro se desarrolla en ambientes del Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, con el objetivo de garantizar un diálogo ordenado y con participación de las partes involucradas, según Río Televisión.

Desde los sectores movilizados se ratificó que la anulación de la Ley 1720 es una condición clave para levantar las medidas de presión, mientras que las autoridades nacionales señalaron su predisposición a canalizar las demandas a las instancias correspondientes, en un proceso de diálogo que busca preservar la paz social y evitar una escalada del conflicto.

1720 o 157

La ley de conversión de la clasificación de la pequeña propiedad a propiedad mediana está publicada en la Gaceta Oficial como Ley 1720, sin embargo, también se la menciona en otros ámbitos como Ley 157, que así se la denominó en su etapa de proyecto. Se aclara que se trata de la misma normativa.

La marcha

En tanto, la marcha de campesinos e indígenas que partió desde Pando con destino a La Paz, en rechazo a la Ley 1720 (o 157), llegó a la localidad de Rurrenabaque, donde más de 300 movilizados fueron recibidos por la población con muestras de apoyo y solidaridad.

Emisarios

La comitiva del Gobierno está integrada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, junto al director nacional del INRA, Hernán Pereira, y un equipo técnico especializado

Según Justiniano, es “imperativo” conversar con el sector movilizado para atender las distintas demandas que manifestaron durante la marcha, que partió el 8 de abril.