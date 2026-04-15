Gobierno y sectores campesinos del Beni alcanzan acuerdo sobre la Ley 1720

Tras una jornada de diálogo y concertación desarrollada en el municipio de Rurrenabaque, el Gobierno nacional y representantes de organizaciones campesinas de las provincias Ballivián y Vaca Díez, del departamento del Beni, suscribieron este miércoles un acta de acuerdo sobre la Ley 1720, lo que derivó en la suspensión de la marcha.

"Las regiones Ballivián y algunas comunidades campesinas de Vaca Díez se retiran de la marcha que venían realizando, en señal de buena voluntad y compromiso con el diálogo y los acuerdos alcanzados", se destaca en el acta firmada por representantes de las regiones y autoridades del Gobierno.

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, como resultado principal, las partes ratificaron que la aplicación de la Ley 1720 se limita exclusivamente a predios privados titulados, con el propósito de facilitar su acceso a fuentes de financiamiento.

Asimismo, el documento garantiza que la normativa "no afecta", bajo ninguna circunstancia, la integridad de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni los derechos territoriales de las comunidades indígena originario-campesinas.

En ese marco, el sector movilizado determinó el levantamiento inmediato de las medidas de presión. Además, se concretó la conformación de una mesa de seguimiento técnico para avanzar en la atención de sus demandas productivas y asegurar el cumplimiento de los procesos de titulación pendientes en la región.

El encuentro contó con la participación de los viceministros de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, Karel Rivero, y de Tierras, Hormando Vaca Díez, acompañados por delegados del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

"Con este acuerdo, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de diálogo y trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo productivo del país", destacó el ministerio.