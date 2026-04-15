Paz vuela sobre Tarija en un avión K-8 de la FAB

País
ABI y Los Tiempos
Publicado el 15/04/2026 a las 22h52
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El presidente de Bolivia y Capitán General de las FFAA, Rodrigo Paz Pereira, realizó este miércoles su primer vuelo en una aeronave Karakorum K-8 en el marco de os actos de celebración del aniversario 209 de Tarija por la Batalla de La Tablada.

El jefe de Estado despegó del hangar presidencial FAB del GAP H1, para realizar un sobrevuelo por la ciudad de Tarija, en una aeronave que realiza vuelos rasantes y tácticos de formación.

Con una vestimenta acorde con el evento, Paz acompañó, como parte de la tripulación, a un piloto instructor quien controló la nave. Sobre su experiencia de vuelo reconoció que “te ordena las vértebras, te pone la columna rectita”.

Asimismo, destacó el trabajo que viene desarrollando las Fuerzas Armadas, como una institución que “hace patria”. “(…) Este es un nivel de profesionalismo y capacidad, e hicieron unas maniobras sencillas y con todo y eso uno se da cuenta del arduo trabajo que tienen y agradecerles con su compromiso a la patria”, sentenció el jefe de Estado.

El objetivo del vuelo fue que el primer mandatario conozca cómo son las operaciones de vuelo y tenga la experiencia en una aeronave de caza, según indicaron desde la Fuerza Aérea Boliviana.

 

Eran seis, quedan dos

El Karakorum K-8 es un avión de entrenamiento/ataque ligero biplaza, de ala plana y recta e impulsado por un motor a reacción. Bolivia compró en 2011, de forma directa y sin licitación, seis de esas aeronaves de industria china, de acuerdo con un despacho de ABI de 2009.

La Fuerza Aérea Boliviana dispone actualmente de solo cuatro de esos aviones pues dos de ellos se accidentaron: el primero, en marzo de 2021 en Sacaba, Cochabamba; y el segundo en enero de 2023 en Cobija, Pando, informa un artículo del sitio defensa.com, publicado hace tres años.

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