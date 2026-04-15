El presidente del Senado se descompensa en pleno acto por el aniversario de Tarija

El presidente del Senado, Diego Ávila, sufrió una descompensación este martes 15 de abril, durante la ofrenda floral por el aniversario de la gesta libertaria del departamento de Tarija.

Ávila, quien llegó hace un par de días a la capital chapaca para participar de los actos oficiales, se desvaneció en pleno evento.

De inmediato, otras autoridades y personas que se encontraban en el lugar lo auxiliaron y lo sacaron cargado.

De manera preliminar, se conoce que la autoridad del Legislativo fue trasladada en un vehículo hasta un centro de salud para recibir atención médica.

Ávila llegó a la capital tarijeña para liderar la sesión del Senado que se instaló el martes para aprobar normas en favor de la región.

Luego, participó con el presidente Rodrigo Paz en el acto en el que se promulgó la ley del financiamiento para la construcción de la planta de tratamiento de aguas de Tarija.