Suspenden por horas bloqueo en Parotani

Luego de horas de tensión y una carretera troncal completamente paralizada, transportistas interdepartamentales e interprovinciales declararon un cuarto intermedio en el bloqueo instalado en el puente de Parotani.

La medida, que según reportes preliminares se extenderá inicialmente hasta la medianoche de este miércoles, ha permitido que el flujo vehicular comience a normalizarse en la ruta que conecta a Cochabamba con Oruro y La Paz.

A través de videos difundidos en redes sociales por transportistas y pasajeros, se pudo observar largas filas de camiones de alto tonelaje, buses de pasajeros y vehículos particulares avanzando lentamente para recuperar el tiempo perdido tras permanecer varados desde la madrugada de este miércoles.

Este cuarto intermedio tregua busca aliviar la crítica situación humanitaria que se generó en la zona, donde cientos de personas se vieron obligadas a caminar hasta tres kilómetros cargando equipaje pesado para realizar trasbordos improvisados.

El bloqueo, motivado por un conflicto de disputa de rutas y denuncias de avasallamiento por parte de operadores presuntamente ilegales, generó escenas dramáticas durante el día:

- Emergencias en riesgo: Una ambulancia que intentó evadir el bloqueo por una ruta alterna quedó enfangada, teniendo que ser auxiliada por los propios bloqueadores para continuar su camino.

- Carga viva: Camiones cargados con animales sufrieron las inclemencias del tiempo, generando preocupación por el bienestar del ganado varado bajo el sol.

- Terminal paralizada: Desde la madrugada, la Terminal de Buses de Cochabamba suspendió todas las salidas al occidente, dejando a miles de usuarios sin poder viajar.