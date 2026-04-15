Transporte libre bloquea la ruta Cochabamba - Oruro en rechazo a "invasión" de rutas de interprovinciales

Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro y La Paz, el sector denuncia "invasión" de rutas y señala al transporte interprovincial.

La medida de presión se instaló desde las primeras horas de este miércoles a la altura del kilómetro 37, cerca de Parotani, cortando el paso a los motorizados que circulaban por el sector.

"Nosotros como transporte libre de Cochabamba, nuestra única petición es hacer respetar nuestra resolución 140", manifestó a UNITEL Cristian Mamani, dirigente del transporte.

De acuerdo a la postura, estas observaciones ya se han hecho conocer las autoridades correspondientes, sin embargo, los acuerdos que se firman no se cumplen y quedan sin efecto pese a los compromisos.

"Estamos cansados ya de autoridades que nos comprometen, todo queda en escritorio, documentos tras documentos, todo se ha quedado en escritorio. No hay ninguna obediencia que pueda hacer la autoridad competente, por lo cual nosotros hemos decidido estar aquí para poder defender nuestro sector porque nos corresponde, nosotros somos legales, tenemos tarjetas de operación vigentes", dijo.

El sector aseguró que su medida será indefinida, por lo que descartaron que vayan a levantar el bloqueo que instalaron en el lugar.

Según su postura, ellos no permitirán que el transporte interprovincial continúe realizando viajes y rutas que no les corresponde, ya que esto solo les causa perjuicios.

"Esta movilización es por culpa de las autoridades que no hacen cumplir la ley de transporte, la 165. Hoy por hoy, interprovinciales fungen como interdepartamental y un poquito más lo van a hacer como internacional. Y nosotros como transporte legal que somos de la resolución 142 estamos coartados de rutas", apuntó el dirigente Aniceto Choque.

Debido a esto, varios buses que llegaban desde el occidente del país se quedaron varados en plena vía, mientras que varios pasajeros se vieron obligados a tener que caminar, incluso, con sus equipajes.

Se espera conocer la postura de parte de las autoridades en relación a esta medida de presión.