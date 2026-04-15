Transporte libre bloquea la ruta Cochabamba - Oruro en rechazo a "invasión" de rutas de interprovinciales

País
Unitel
Publicado el 15/04/2026 a las 9h13
ESCUCHA LA NOTICIA

Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro y La Paz, el sector denuncia "invasión" de rutas y señala al transporte interprovincial.

La medida de presión se instaló desde las primeras horas de este miércoles a la altura del kilómetro 37, cerca de Parotani, cortando el paso a los motorizados que circulaban por el sector.

"Nosotros como transporte libre de Cochabamba, nuestra única petición es hacer respetar nuestra resolución 140", manifestó a UNITEL Cristian Mamani, dirigente del transporte.

De acuerdo a la postura, estas observaciones ya se han hecho conocer las autoridades correspondientes, sin embargo, los acuerdos que se firman no se cumplen y quedan sin efecto pese a los compromisos.

"Estamos cansados ya de autoridades que nos comprometen, todo queda en escritorio, documentos tras documentos, todo se ha quedado en escritorio. No hay ninguna obediencia que pueda hacer la autoridad competente, por lo cual nosotros hemos decidido estar aquí para poder defender nuestro sector porque nos corresponde, nosotros somos legales, tenemos tarjetas de operación vigentes", dijo.

El sector aseguró que su medida será indefinida, por lo que descartaron que vayan a levantar el bloqueo que instalaron en el lugar.

Según su postura, ellos no permitirán que el transporte interprovincial continúe realizando viajes y rutas que no les corresponde, ya que esto solo les causa perjuicios.

"Esta movilización es por culpa de las autoridades que no hacen cumplir la ley de transporte, la 165. Hoy por hoy, interprovinciales fungen como interdepartamental y un poquito más lo van a hacer como internacional. Y nosotros como transporte legal que somos de la resolución 142 estamos coartados de rutas", apuntó el dirigente Aniceto Choque.

Debido a esto, varios buses que llegaban desde el occidente del país se quedaron varados en plena vía, mientras que varios pasajeros se vieron obligados a tener que caminar, incluso, con sus equipajes.

Se espera conocer la postura de parte de las autoridades en relación a esta medida de presión.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos levanta sanciones al sistema de banca pública de Venezuela
2
Las campañas rumbo al balotaje se cierran hoy en cinco departamentos
3
Gobierno y marchistas se reúnen en Rurrenabaque para hablar de Ley 1720
4
FMI proyecta que Bolivia tendrá en 2026 un decrecimiento de su Producto Interno Bruto de -3,3%
5
Hallan caja negra de avión siniestrado y esperan análisis; hoy sepultan a pilotos

Lo más compartido

1
Triple empate técnico en Perú para ir al balotaje ante Keiko Fujimori
2
Accidente en ruta a Apolo deja seis fallecidos y 14 heridos
3
Estados Unidos levanta sanciones al sistema de banca pública de Venezuela
4
Marcha campesina a La Paz engrosa filas, pese a explicaciones del Gobierno
5
El FMI proyecta que la economía boliviana tendrá una caída el 3,3% el 2026 y la inflación llegará al 20,7%

Más en País

15/04/2026
Eduardo Valdivia asume la gerencia general de BoA tras su paso por BAISA, firma que administra el club Bolívar y LATAM
La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) realizó cambios en su gerencia general incorporando a Eduardo Alejandro Valdivia Medling, en reemplazo de Juan...
Ver más
15/04/2026
Tras informe del FMI, Samuel espera que el aumento del desempleo "no se traduzca en conflicto político"
Tras conocerse el nuevo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que marca un decrecimiento económico y un aumento del desempleo para Bolivia el 2026,...
Ver más
El presidente del Senado, Diego Ávila, sufrió una descompensación este martes 15 de abril, durante la ofrenda floral por el aniversario de la gesta libertaria del departamento de Tarija.
Ver más
15/04/2026
El presidente del Senado se descompensa en pleno acto por el aniversario de Tarija
Tres viceministros viajaron a Rurrenabaque, en el departamento del Beni, con el objetivo de alcanzar a los marchistas indígenas y campesinos de Pando.
Ver más
15/04/2026
Gobierno y marchistas se reúnen en Rurrenabaque para hablar de Ley 1720
En Santa Cruz y otros departamentos de Bolivia donde se votará en segunda vuelta para elegir a gobernadores, hoy es el último día para  el cierre de campaña y, en general, para difundir propaganda...
Ver más
15/04/2026
Las campañas rumbo al balotaje se cierran hoy en cinco departamentos
Tres viceministros y el director nacional del INRA están en Rurrenabaque explicando campesinos e indígenas reales alcances de la ley que permite el cambio voluntario de la clasificación de las...
Ver más
14/04/2026
Gobierno dialoga con marchistas que rechazan la Ley 1720
En Portada
15/04/2026 País
Las campañas rumbo al balotaje se cierran hoy en cinco departamentos
En Santa Cruz y otros departamentos de Bolivia donde se votará en segunda vuelta para elegir a gobernadores, hoy es el último día para  el cierre de campaña y...
vista
15/04/2026 País
Transporte libre bloquea la ruta Cochabamba - Oruro en rechazo a "invasión" de rutas de interprovinciales
Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro y La Paz, el sector denuncia "invasión...
vista
15/04/2026 País
Gobierno y marchistas se reúnen en Rurrenabaque para hablar de Ley 1720
Tres viceministros viajaron a Rurrenabaque, en el departamento del Beni, con el objetivo de alcanzar a los marchistas indígenas y campesinos de Pando.
vista
15/04/2026 Economía
FMI proyecta que Bolivia tendrá en 2026 un decrecimiento de su Producto Interno Bruto de -3,3%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, correspondiente a abril, en el que proyecta que Bolivia...
vista
15/04/2026 País
El presidente del Senado se descompensa en pleno acto por el aniversario de Tarija
El presidente del Senado, Diego Ávila, sufrió una descompensación este martes 15 de abril, durante la ofrenda floral por el aniversario de la gesta libertaria...
vista
15/04/2026 Cochabamba
Mal de Chagas: cada año se reportan 1.500 nuevos casos
En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el 14 de abril, las autoridades del sector salud informaron que en Cochabamba cada año se registran...
vista
Actualidad
La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) realizó cambios en su gerencia general incorporando a Eduardo...
Ver más
15/04/2026 País
Eduardo Valdivia asume la gerencia general de BoA tras su paso por BAISA, firma que administra el club Bolívar y LATAM
Tras conocerse el nuevo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que marca un decrecimiento económico y un...
Ver más
15/04/2026 País
Tras informe del FMI, Samuel espera que el aumento del desempleo "no se traduzca en conflicto político"
El presidente del Senado, Diego Ávila, sufrió una descompensación este martes 15 de abril, durante la ofrenda floral...
Ver más
15/04/2026 País
El presidente del Senado se descompensa en pleno acto por el aniversario de Tarija
Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro...
Ver más
15/04/2026 País
Transporte libre bloquea la ruta Cochabamba - Oruro en rechazo a "invasión" de rutas de interprovinciales
Deportes
Juan Carlos Prado salió victorioso del duelo entre bolivianos al superar a Murkel Dellien (un doble 6-3) en la primera...
Ver más
15/04/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado gana el duelo entre bolivianos a Murkel Dellien
París Saint-Germain, de Francia, y Atlético de Madrid, de España, se clasificaron a las semifinales de la Champions...
Ver más
15/04/2026 Fútbol Int.
Champions: PSG y Atlético de Madrid avanzan a semifinales
Bolívar no pudo en su casa y empató con Deportivo La Guaira a un gol anoche en el estadio Hernando Siles, de La Paz, en...
Ver más
15/04/2026 Fútbol
Bolívar deja escapar puntos de casa ante Deportivo Guaira
Pasaron menos de 20 días luego del partido que Bolivia perdió con Irak en Monterrey, por el repechaje mundialista.
Ver más
14/04/2026 Fútbol
Martins y su palabra sincera: “Lloré contra Irak, en mi casa apoyamos a la Selección”
Doble Click
La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio...
Ver más
15/04/2026 Cultura
“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales
El músico y fundador de la famosa banda de rock argentino falleció a los 64 años, confirmó su mánager. Staiti venía...
Ver más
14/04/2026 Música
Muere Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes
La Iglesia Misional Jesuítica de San Javier acogerá el concierto “Bosque Sinfonía”, primera actividad paralela del XV...
Ver más
14/04/2026 Cultura
“Bosque sinfonía” calienta el Festival “Misiones de Chiquitos”
Un concierto solidario con reconocidos artistas nacionales, un par de muestras artísticas, festivales de danza, teatro...
Ver más
13/04/2026 Cultura
Cartelera: Una actividad cultural múltiple tiene la semana 16 del año