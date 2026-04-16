Avión de BoA sufre incidente durante un vuelo de La Paz a Cobija y aterriza de emergencia

País
Unitel
Publicado el 16/04/2026 a las 11h59
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La aerolínea estatal, Boliviana de Aviación - BoA, informó sobre un incidente durante un vuelo que se realizaba desde La Paz hacia Pando el cual provocó momentos de pánico entre los pasajeros que se encontraban dentro.

De acuerdo al reporte, el hecho se registró la jornada de este jueves, el cual se presentó debido a una alerta en el sistema de presurización durante el descenso en el aeropuerto de Capitán Aníbal Arab Fadul de Cobija.

Ante la emergencia, la tripulación de la aeronave realizó los protocolos de emergencia y se procedió a la activación de las máscaras de oxígeno.

Según el comunicado que emitió la empresa estatal, pese a la alerta que se generó en ese momento la aeronave logró estabilizarse y "aterrizó sin novedad en el aeropuerto de Cobija, y no se registraron incidencias médicas a bordo".

Sin embargo, en un video captado por uno de los pasajeros que iba a bordo de este vuele, se ve el momento exacto en el que las máscaras de oxígeno caen por lo que las personas tienen que colocárselas mientras el avión aún se estabiliza.

"El avión tuvo una despresión (despresurización), se apagó y cayó con fuerza, como para ir al suelo, pero logró estabilizar la máquina el piloto. Al menos pensamos que fue eso, pero botó todas las cosas, las mascarillas salieron, fue muy grave", dijo un pasajero a un medio de comunicación en Pando.

Tras el incidente se aguarda conocer un informe o postura en relación a este por parte de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol)

 

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