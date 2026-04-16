Caso Botrading: presentan imputación formal contra ex jefa legal de la empresa

El Ministerio Público presentó una imputación formal contra la representante legal de Botrading, Sandra Bethania Otazu Vera, y otros implicados en la investigación por presuntas irregularidades en contratos de suministro de combustible entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Botrading.

La Fiscalía acusa a Otazu por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al estado, sociedades o asociaciones ficticias y obstrucción a la justicia. El documento también menciona a otros funcionarios vinculados al caso, incluyendo a ejecutivos y exautoridades de la estatal petrolífera.

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva de la principal imputada en la Cárcel de Miraflores por el lapso de seis meses mientras se realizan las investigaciones para determinar cual fue el daño económico al Estado.