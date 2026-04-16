Justicia define hoy futuro electoral de Yahuasi y éste lidera marcha a La Paz

Mientras René Yahuasi y un grupo de seguidores están en plena marcha de protesta en demanda de la realización de la segunda vuelta electoral en La Paz, los jueces de la Sala Constitucional alistan la sesión para hoy a las 8:00 en la que definirán si dan curso o no al recurso de amparo presentado por el excandidato a la gobernación de La Paz.

En tanto, el secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, dijo que en caso de concederse la tutela al amparo constitucional presentado por Yahuasi, se generaría una situación de “cumplimiento imposible” debido al impacto que ocasionaría en el proceso electoral y en la transición de autoridades electas, afirmó a Erbol.

Según un reporte de BTV, el TSE también presentó un memorial ante la sala segunda del Tribunal Departamental de Justicia, solicitando que se deje sin efecto la medida cautelar, sin necesidad incluso de la audiencia, aduciendo que el OEP actuó conforme a la ley que dispone que ningún candidato puede participar de comicios sin el respaldo de un partido o agrupación política.

La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió un amparo constitucional presentado por Yahuasi, el cual dispone la suspensión provisional de la proclamación de Luis Revilla como gobernador electo de La Paz, en tanto se emita una decisión en la audiencia fijada para hoy.

“De producirse una determinación de esa naturaleza, es de cumplimiento imposible, porque se estaría afectando la transición normal de las autoridades, que debe producirse el 3 de mayo”, señaló.

Movilización

La marcha comenzó en el municipio de Puerto Acosta, ubicado en la provincia Camacho, y prevé llegar a la ciudad de La Paz el próximo lunes.

Yahuasi aseguró que esta movilización es “en defensa de la democracia” e invitó a distintos sectores sociales del departamento de La Paz a sumarse a la protesta.

“No nos vamos a rendir (...), esta marcha va a ser contundente para hacer respetar el voto (...) y por otras demandas sociales que vamos a estar recogiendo”, dijo Yahuasi.

Apoyo de Paz

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz expresó su respaldo a la labor del TSE en la organización de la segunda vuelta y cuestionó a quienes “no entienden las reglas del juego”.

“El Gobierno ha garantizado los recursos y la libertad para que los ciudadanos decidan su destino , presidente del TSE, más allá de los achaques de algunos que no entienden las reglas del juego, felicidades por su firme misión de sacar la democracia adelante”, dijo.