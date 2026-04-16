Niegan la tutela a Yahuasi; no habrá segunda vuelta
País
Publicado el 16/04/2026 a las 13h30
La Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó rechazar la tutela al amparo constitucional presentado por el excandidato por René Yahuasi.
"No corresponde conceder la tutela solicitada. La Sala Constitucional resuelve denegar la tutela solicitada por René Yahuasi, al no haber evidenciado la vulneración de sus derechos a la participación política", dijo el vocal delegado.
En este sentido, la segunda vuelta en La Paz quedaría anulada y se haría la posesión de Luis Revilla como gobernador.
