Quitan los productos "ultraprocesados" del subsidio y los remplazan con alimentos naturales y nutricionales

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) informó que se decidido quitar los productos ultraprocesados" del subsidio y reemplazarlos con alimentos naturales de alto valor nutricional.

La gerente de subisidios del Sedem, Cecilia Rivero, explicó que la decisión corresponde, principalmente, a mejorar la nutrición de madres gestantes y bebés.

"La nueva lista de productos 2026 viene enfocada en la nutrición de las madres. Por muchos años se estuvo dando productos ultraprocesados que no beneficiaban a las madres; ahora se priorizó su nutrición", explicó la gerenta del subsidio, Cecilia Rivero.

Explicó que la anterior lista era heredada de la anterior gestión, pero se decidió cambiar la lista con base en un estudio técnico y nutricional, con el objetivo de priorizar la salud de la madre.

"No sabemos por qué introdujeron tantos productos ultraprocesados, que en realidad no beneficiaban a las madres en nada, de repente, como se pudo ver en la lista, eran queques, eran brownies y cosas que de repente se ven apetecibles, pero en realidad no aportaban ningún beneficio", afirmó.

Así, en la lista de productos que dejarán de estar en el Subsidio están los alfajores, galletería (tartaletas, galletones, maicillos, wafles), rollitos de canela y postres (queques, brownies, bolitas, rosquitas). Además, se eliminan los helados, las carnes enlatadas, ya sean de pollo, res o llama.

En contrapartida, se decidió agregar al subsidio productos como la avena laminada, trigo en grano, harina de plátano verde, maíz blanco pelado, mix de salvado de trigo y avena, maní y garbanzo tostado, mix de maní con haba y maíz, alimento en polvo a base de sésamo, linaza y chía en grano, semilla de sésamo tostado, palmito entero en conserva bajo en sodio, coliflor, racacha, yuca, cúrcuma en polvo.

También se incluyen queso con chía madurado bajo en sodio, queso bajo en sodio, yogurt probiótico, kéfir natural, carne de cerdo, hígado de pollo, corazón y riñón de res, huevo de codorniz, pescados, pasta de maní.

Desde el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) se explicó que estos cambios buscan consolidar un subsidio "ordenado, transparente, optimizado y modernizado", enfocado en mejorar la alimentación y salud de las beneficiarias.

"Se está quitando lo ultraprocesado y se está dando prioridad a productos saludables, naturales y con alto valor nutricional", remarcó Rivero.