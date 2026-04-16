Tras rechazo a pedido de Yahuasi, su defensa recurrirá a la CIDH y protestas se mantienen

Tras que la Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó rechazar la tutela en el amparo constitucional presentado por el excandidato René Yahuasi, su defensa anunció que presentará una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque aseguran que se "vulneraron derechos" de Yahuasi.

"Hemos visto la resolución del TSE en la que prácticamente no valoran artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y nos retira de la segunda vuelta (...) vamos a presentar esta acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se estaría vulnerando los derechos del candidato René Yahuasi", dijo Curmi Rocha, abogado de Yahuasi.

La justicia determinó rechazar la tutela en el amparo presentado por Yahuasi en una audiencia que duró más de tres horas. "No corresponde conceder la tutela solicitada. La Sala Constitucional resuelve denegar la tutela solicitada por René Yahuasi, al no haber evidenciado la vulneración de sus derechos a la participación política", leyó el vocal delegado en la audiencia.

En este sentido, la segunda vuelta en La Paz queda anulada y se procedería a la posesión de Luis Revilla como gobernador. "Es inconstitucional, se vulneraron los derechos contra la población", puntualizó Rocha.

Ante este panorama, se anunció que las medidas de protesta, como vigilias y marchas que se dirigen a la ciudad de La Paz desde Puerto Acosta (provincia Camacho), continuarán. "La marcha empezó a mediodía ayer, el día lunes van a llegar (a La Paz), queremos decir que la población va a continuar las vigilias porque nuestros derechos fueron pisoteados", sostuvo Huber Callisaya, otro abogado de Yahuasi.