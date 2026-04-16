Transportistas levantan el bloqueo en Parotani

Terminó el bloqueo carretero ejecutado por sindicatos del autotransporte que exigían así solución a un problema rutas.

El fin de la obstrucción de la vía que une Cochabamba con el occidente del país se produjo como resultado de la mesa de diálogo, instalada en Quillacollo, entre el viceministro de Transportes, Hugo Criales Jurado, el comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Alejandro Bastos Rodríguez, funcionarios de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), y de la Gobernación, dirigentes del servicio de transporte especial “mini vans”, libres,federados y cooperativizados, según se lee en en el acuerdo que firmaron.

“A partir de este momento se levantan todas las medidas de presión de los sectores involucrados”, enuncia dice el punto 6 del documento.

El punto 1 establece el compromiso de “cumplir y aplicar la Resolución Ministerial N° 142” emitida en 2011 por el Ministerio de Obras Públicas Servicio y Vivienda, que regula el servicio de transporte que prestan los minibuses “con capacidad máxima de siete pasajeros”.

También se establece la ejecución de controles coordinados con la ATT y se garantiza el normal trabajo del sector transporte, priorizando el restablecimiento de la circulación.

El bloqueo de la entre Cochabamba y Oruro, ayer y hoy, tuvo un efecto nacional pues interrumpió la conexión carretera entre oriente y occidente del país.