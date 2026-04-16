YPFB acelera compensaciones: más de 6.300 vehículos recibieron pago por gasolina desestabilizada

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en coordinación con la aseguradora Unibienes, continúa la ejecución del proceso de compensación por afectaciones derivadas de la gasolina desestabilizada, con avances sostenidos en el marco del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC).

Hasta este jueves, se alcanzó 6.352 vehículos automotores compensados a nivel nacional con abono en cuenta bancaria o retiro por ventanilla del Banco Unión en cualquier agencia a nivel nacional, reflejando el cumplimiento progresivo de los compromisos asumidos por YPFB.

Del total de pagos efectuados, 2.308 corresponden a motocicletas, un segmento donde se evidencia una cobertura prioritaria hacia sectores organizados. En efecto, 1.605 motocicletas pertenecen a federaciones y sindicatos de transporte, mientras que 703 corresponden a propietarios particulares. Este comportamiento responde a los acuerdos alcanzados con organizaciones sectoriales, que permitieron agilizar la verificación y validación de los casos que fueron tratados como casos especiales (de manera manual).

En términos financieros, el proceso también muestra consistencia. Las compensaciones a motocicletas superan los Bs 1,7 millones, mientras que el total acumulado desembolsado asciende a más de Bs 11,9 millones, incluyendo vehículos. Este avance se sustenta en un modelo operativo mixto que combina validación digital mediante el SREC a través de la línea de whatsapp 72150600 y revisión manual de carpetas físicas, particularmente en casos especiales y/o gestionados por asociaciones y sindicatos.

Componente clave

Un componente clave del proceso es la modalidad de pago, pues el sistema implementado prioriza el uso de códigos QR para abonos en cuenta de banco de la persona que reporta el reclamo, mecanismo que permite mayor seguridad y trazabilidad en las transferencias, pero, contempla un plazo máximo operativo de hasta siete días para la acreditación efectiva, en función de los ciclos de conciliación y liberación de recursos. Paralelamente, se mantienen pagos por ventanilla de cualquier agencia del Banco Unión a nivel nacional para aquellos beneficiarios que optaron por esta vía, garantizando cobertura inclusiva.

En cuanto a la recepción y procesamiento de documentación, YPFB ha reforzado la atención mediante la habilitación de puntos de acopio y orientación para la presentación de carpetas físicas, principalmente en coordinación con sindicatos de transportistas. En ciudades como La Paz, el proceso muestra un avance significativo en la revisión de expedientes, mientras que a nivel nacional se continúa integrando documentación proveniente de distintos departamentos.

Respecto a las demandas específicas de algunos sectores, los mototaxistas del municipio de El Torno concluyeron recientemente la firma de acuerdos pendientes, lo que permitirá viabilizar en los próximos días el pago a 76 beneficiarios que ya contaban con trámites listos. Este tipo de situaciones responde, en su mayoría, a aspectos administrativos por lo que YPFB reiteró su compromiso de continuar atendiendo cada caso conforme a los procedimientos establecidos.

La estatal sostiene que el proceso de compensación se mantiene en ejecución y que los resultados alcanzados reflejan un esfuerzo técnico y operativo significativo, orientado a dar respuesta efectiva a los afectados, reducir la conflictividad y garantizar la transparencia en el uso de recursos.