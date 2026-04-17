La alianza de Revilla tiene ocho escaños en la Asamblea y Rufo Calle podría presidirla

El gobernador electo de La Paz, Luis Revilla, tendrá el reto de lidiar con una Asamblea Departamental de La Paz dispersa. La alianza Patria Sol de Revilla solo tendrá ocho escaños en la Asamblea que, si bien es la bancada mayoritaria, no alcanza los dos tercios.

La alianza Patria Sol, fuerza política de Revilla, tiene ocho escaños de los 45 curules que componen la Asamblea Departamental de La Paz. Los otros escaños están distribuidos entre 11 fuerzas políticas que compitieron en la primera vuelta de las subnacionales.

Ante este panorama, Revilla deberá buscar estrategias para lograr gobernabilidad e impulsar proyectos, así lo afirma Marco Fuentes, analista político.

"Es una Asamblea Departamental muy compleja, dispersa y con representantes de diversas agrupaciones y tiendas políticas altamente fraccionadas. Veremos si el gobernador Revilla tiene la capacidad, la habilidad y la sagacidad para generar proyectos de ley e iniciativas en beneficio del departamento y de su gestión, además de construir los consensos necesarios", mencionó Fuentes a Urgente.bo.

Fuentes mencionó que, pese a no tener mayoría, Patria Sol tiene el derecho de elegir al presidente de la Asamblea y con este panorama, Rufo Calle (quien fue electo asambleísta por la fuerza política de Revilla) se perfila como posible presidente de la Asamblea.

"El más visible ahí es Rufo Calle candidato a primer asambleísta por el departamento de La Paz de la alianza Patria Sol de Luis Revilla. Me imagino y presumo que seguramente van a proponer que él sea el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental", mencionó Fuentes.

Calle, exdirigente campesino, se pinta para ser electo como titular de la Asamblea y "me imagino que por un tema de contrastar entre lo urbano y lo rural, seguramente la alianza mayoritaria que es Patria Sol lo propondrá como candidato", resaltó Fuentes.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ratificó a Luis Revilla como gobernador electo de La Paz tras el rechazo por parte de la justicia a un recurso planteado por el excandidato René Yahuasi, que buscaba que se desarrolle una segunda vuelta en el departamento paceño. El próximo 28 de abril, Revilla será posesionado como gobernador de La Paz.



