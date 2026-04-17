Designan a Rene Soria como nuevo Director de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear

Rene Soria Saucedo fue designado este viernes como nuevo Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), entidad dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

"El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, mediante Resolución Suprema N.º 32226, designó a Rene Soria Saucedo como Director General Ejecutivo de la ABEN", publicó esa cartera de Estado en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte, la nueva autoridad de la ABEN asume funciones conforme a la notificación de la citada

resolución, en el marco de las políticas estratégicas del sector energético nacional.

La ABEN es una institución pública de Bolivia creada para investigar, desarrollar y aplicar tecnología nuclear con fines pacíficos en áreas como salud, industria, agricultura y medio ambiente.