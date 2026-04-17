Primera Dama estrena cuentas en redes sociales para informar su agenda e iniciativas sociales

La primera dama de la nación, María Elena Urquidi, abrió sus cuentas en las redes sociales con la finalidad de informar sobre sus actividades e iniciativas que desarrolla en beneficio de la población boliviana.

"La Oficina de la Primera Dama tiene el agrado de compartir con ustedes los enlaces oficiales de las cuentas en redes sociales de la Primera Dama, a través de las cuales podrán mantenerse informados sobre sus actividades, iniciativas y el trabajo que viene desarrollando en beneficio de la población", se lee en un comunicado.

Urquidi ahora está presente en TikTok (como Bibi Urquidi), Facebook (Despacho de Gestión Social), X (Bibi Urquidi), Instagram (bibi.bol), donde ya tiene seguidores y reacciones.

"Descubriendo cómo usar X... ténganme paciencia que aprendo rápido! Pero sobre todo feliz de estar aquí y compartir con ustedes! Sorpresa! @Rodrigo_PazP", publicó este viernes.

En una entrevista con Red Uno, en marzo de este año, Urquidi explicó que su labor, como primera dama de la nación, no debe entenderse como un cargo formal, sino como un compromiso de servicio.

"El rol de la primera dama no es un puesto, es un compromiso que asumo con mucha responsabilidad y humildad. Espero poder llegar y tocar las vidas de la gente que más lo necesita", afirmó.

Recordó que durante varios años Bolivia no contó con una figura activa en ese rol, lo que derivó en que la Oficina de Gestión Social quedara limitada principalmente a tareas asistenciales inmediatas.

Ayer, jueves, por ejemplo, Urquidi entregó donaciones para sectores vulnerables en Tarija e inició la campaña "Abrigo tu corazón", que implica la donación de ropa de invierno "para que entre todos podamos llegar a quienes más lo necesitan".