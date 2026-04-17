Sala Constitucional rechaza acción popular para 2ª vuelta en La Paz

La Sala Constitucional Segunda de La Paz rechazó este viernes una acción popular con la que se pretendía obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a realizar una segunda vuelta para elegir gobernador de La Paz.

Es el segundo recurso que esta Sala resuelve a favor del TSE y su decisión de suspender la segunda vuelta electoral, ante la declinatoria de Nueva Generación Patriótica.

La acción popular fue presentada por el denominado “abogado barrendero” Yaco Conde, quien considera que se estaba vulnerando el derecho a elegir de la ciudadanía paceña al suspender la segunda vuelta.

Sin embargo, la Sala explicó que una acción popular tutela derechos colectivos, pero este caso se trata de derechos individuales, es decir que tienen otra naturaleza.

Asimismo, la Sala recordó que, en un amparo anterior, presentado por René Yahuasi, determinó que el TSE actuó en el marco de la ley para suspender la segunda vuelta. Por lo tanto, no corresponde reconsiderar ese criterio con otra acción constitucional.

En ese marco, los vocales rechazaron ingresar a analizar el fondo de la Acción Popular y denegaron la tutela.

El accionante, Yaco Conde, reaccionó con molestia y, durante la audiencia virtual, pidió a los vocales que, en la vía de complementación, admitan que se han “bajado los pantalones ante el poder”.