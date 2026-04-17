TSE confirma entrega de credenciales y descarta segunda vuelta en La Paz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que la entrega de credenciales a las autoridades electas en los comicios subnacionales se realizará el próximo 28 de abril y ratificó que no habrá segunda vuelta en el departamento de La Paz.

La autoridad electoral aseguró que, en ese marco, Luis Revilla, de la alianza oficialista Patria Sol, será acreditado como gobernador electo junto a más de 5 mil autoridades, entre alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y otras autoridades electas en primera y segunda vuelta.

"No hay segunda vuelta en el departamento de La Paz; se proclamará como gobernador al señor Revilla", afirmó Ávila en entrevista con Unitel.

Según explicó, el calendario electoral establece que los tribunales electorales departamentales estarán a cargo de la entrega de credenciales durante "la semana del 28 de abril" en todo el país.

Asimismo, precisó que el 3 de mayo concluirán las funciones de las actuales autoridades, mientras que el 4 de mayo asumirán sus cargos las nuevas autoridades electas.

En relación con el amparo constitucional presentado por René Yahuasi, que buscaba habilitar una segunda vuelta en La Paz, Ávila destacó la decisión de la Sala Constitucional Segunda, que rechazó el recurso y validó las decisiones del Órgano Electoral, tras verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

En ese contexto, señaló que el TSE ya atendió más de 40 amparos constitucionales durante el proceso. Añadió que existen otros recursos que, a su criterio, pretenden vulnerar la ley electoral y alterar el calendario, lo que -dijo- no se permitirá.

"Los 40 recursos los ha ganado el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a asistir a otras audiencias para hacer respetar la ley del régimen electoral, las atribuciones del tribunal y, sobre todo, los derechos de los ciudadanos en relación con el proceso electoral", afirmó.



