Gobierno prioriza salud y educación y entrega 62 antenas Starlink para beneficiar a 45.000 estudiantes en El Alto

El presidente Rodrigo Paz afirmó que su Gobierno prioriza la inversión en salud, educación y obras básicas, al tiempo de anunciar la dotación de antenas de internet para unidades educativas del Distrito 8 de El Alto, durante el aniversario de la Fejuve El Alto Sur.

"Primero es lo primero: salud, educación, caminos y servicios básicos", remarcó el mandatario, al señalar que los recursos del Estado deben destinarse inicialmente a cubrir necesidades esenciales de la población.

En el ámbito educativo, Paz informó que se entregaron 62 antenas Starlink, que beneficiarán a aproximadamente 45.000 estudiantes, con el objetivo de mejorar el acceso a internet en las unidades educativas.

"Estamos trayendo 62 antenas que van a tener un impacto a 45 mil chicos del Distrito 8", afirmó.

El Presidente destacó que esta tecnología permitirá fortalecer la formación académica de las nuevas generaciones. "Los chicos tienen que aprender para superar a sus padres y tener un mejor futuro", sostuvo.

Asimismo, resaltó el talento de la juventud alteña en el ámbito tecnológico. "Aquí en El Alto los chicos son buenos, capos para la tecnología, ayudémoslos", expresó.

Durante el acto, también se realizó la entrega de equipamiento y apoyo a la zona, como parte de los compromisos asumidos con los vecinos del sector.

El jefe de Estado explicó que la incorporación de internet en las escuelas permitirá acceder a contenidos educativos en áreas como matemáticas, física y otras disciplinas. "Estas antenas son para que los chicos aprendan, para que tengan acceso al conocimiento", indicó.

Finalmente, reiteró que su gestión continuará impulsando proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en la educación y el acceso a nuevas tecnologías.