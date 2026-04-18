Paz sobre el conflicto del combustible: Personalmente estoy mandando a la cárcel a aquellos que nos han hecho daño

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Publicado el 18/04/2026 a las 15h19
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, en un acto en El Alto, se refirió a la problemática de los hidrocarburos, particularmente a la distribución de la mala calidad de la gasolina, y aseveró que él "personalmente" está "mandando a la cárcel" a quienes considera son los responsables del conflicto.

En su discurso, Paz aseveró que reconoce y entiende la molestia generada, pero aseguró que "aquellos que nos han hecho daño con los hidrocarburos uno a uno se están yendo a la cárcel, porque le hicieron daño a la gente".

"Yo personalmente les estoy mandando a la cárcel, fueron los que hicieron daño y tienen que pagar sus culpas", aseveró Paz.

Además, también mandó un mensaje a los transportistas y les aseguró que el Gobierno consiguió los recursos para pagar los resarcimientos por los daños ocasionados a sus vehículos por la mala gasolina.

Días atrás, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió ampliar hasta el 15 de mayo el plazo para acceder a los resarcimientos por los daños ocasiones por la gasolina de mala calidad; sin embargo, la Confederación de Choferes de La Paz exigió que el proceso esté abierto de manera indefinida.

El dirigente de la Federación de Choferes de La Paz, Edson Valdés, aseguró que continúan los problemas por la gasolina de mala calidad y por lo tanto no puede haber fechas límites para el pago de los resarcimientos.

"Mientras el Gobierno no garantice un combustible de buena calidad, vamos a seguir teniendo problemas. No podemos poner fechas límite para el tema del resarcimiento (...) el proceso está avanzando a paso lento", aseguró en contacto con Unitel.

El dirigente argumentó que diariamente llegan nuevos reclamos de sus afiliados, quienes reportan fallas en sus motorizados a raíz de la gasolina de "mala" calidad.

"Todos los días llegan nuevas carpetas a la federación departamental. Queremos pedirles a las autoridades de Gobierno que seamos serios; el combustible es de pésima calidad", afirmó.

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