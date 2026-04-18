La Paz: gobernador Santos Quispe acepta iniciar transición con Luis Revilla

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este sábado que dará curso al proceso de transición departamental con el gobernador electo Luis Revilla, a partir del lunes.

"Nosotros estamos predispuestos a la transición con Luis Revilla porque el Tribunal Electoral ya le ha dado el visto bueno, ya ha salido el resultado del amparo", señaló Quispe a radio Fides.

Informó que la solicitud de Revilla, en la que pide la transición, aún no llegó formalmente a la Gobernación. Sin embargo, adelantó que desde el lunes se iniciará el proceso con la preparación de una normativa de transición.

Quispe consideró que la nueva autoridad electa tendrá una gestión difícil, ya que llegó a la Gobernación con solo el 20% de respaldo electoral.

"Yo creo que le irá muy mal si va a empezar entrando por la ventana", manifestó.

El gobernador también se refirió a la movilización que encabeza el excandidato René Yahuasi y señaló que en su momento hubiera brindado su apoyo, pero afirmó que "es una persona soberbia, me ha tratado muy mal".

La transición se da luego de que el Órgano Electoral proclamara a Revilla como gobernador electo. La decisión se dio después de dar curso a la declinación de la segunda vuelta solicitada por Nueva Generación Patriótica (NGP).

Yahuasi, que postuló por NGP, interpuso un amparo para revertir la decisión electoral, pero el recurso fue rechazado por la justicia. Actualmente, el excandidato y sus seguidores marchan hacia La Paz exigiendo respeto a la democracia.