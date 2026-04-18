Presidente Paz destaca rol estratégico del Colegio Militar en la transformación del país y ratifica lucha contra la corrupción

País
ABI
Publicado el 18/04/2026 a las 11h28
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz, participó este sábado en el acto por el 135 aniversario de la reapertura del Colegio Militar del Ejército "Cnel. Gualberto Villarroel", en Irpavi. Durante su discurso, el mandatario destacó la formación de carácter y el profesionalismo de la institución, y reafirmó el compromiso de su Gobierno con la transparencia administrativa y la unidad nacional.

"Este Colegio Militar, en sus 135 años, ha formado a quienes han asumido la responsabilidad de resguardar al país en momentos complejos. Después de la Guerra del Chaco, Bolivia entendió que no bastaba la voluntad, sino que era necesario formar carácter y profesionalizar la institución", afirmó el jefe de Estado ante el cuerpo de cadetes y autoridades presentes.

El mandatario compartió un relato personal sobre su abuelo, el general de caballería Néstor Paz Galarza, veterano de la Guerra del Chaco y protagonista en la acción de Campo Vía en 1933. Paz enfatizó que la instrucción militar recibida por sus antecesores forjó una línea familiar de compromiso patriótico que hoy guía su gestión.

En el ámbito político y económico, el presidente fue enfático al señalar que recibió un país "arrasado" tras dos décadas de gestión que, según sus palabras, descuidó los reservorios de gas y permitió la consolidación de estructuras de corrupción.

"Estamos combatiendo esa corrupción que está en cada uno de los estamentos del Estado. Estamos cambiando esos decretos que antes daban obras 'a dedo'; hoy se adjudican a través de licitaciones y competencia transparente", aseveró Paz, al informar además que personas vinculadas a irregularidades en el sector hidrocarburos ya enfrentan procesos judiciales y detención.

El jefe de Estado subrayó la riqueza gasífera y minera del departamento de La Paz, y lamentó la falta de inversiones previas en el norte paceño. En ese sentido, anunció el envío de nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería a la Asamblea Legislativa Plurinacional para potenciar el desarrollo de todas las regiones.

"Llegarán leyes que potenciarán el futuro de La Paz y de todo el país. Pido con mucha humildad a nuestra Asamblea Plurinacional pensar en el desarrollo de sus regiones ante todo", exhortó.

Finalmente, el Presidente destacó que Bolivia ha dejado de "mirar hacia abajo" para retomar relaciones estratégicas con países europeos y del continente, en busca de transferencia tecnológica para las Fuerzas Armadas.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional y rechazó los intentos de división regional. "La división no se permite en la patria. Siempre la patria, siempre la Constitución, siempre la democracia; nada fuera de ella", concluyó antes de cerrar el acto con el tradicional lema: "Subordinación y constancia".

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán anuncia que vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz
2
Bolivia Sub-17 va por su última chance mundialista ante Venezuela
3
TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales
4
Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción
5
Desmantelan campamento clandestino en Sorata y afectan operaciones por millones de dólares

Lo más compartido

1
12 bolivianos junto a otros 28 extranjeros son expulsados de Chile
2
Bomberos suspenden la búsqueda del bebé Liam tras dos semanas sin resultados
3
TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales
4
Tras 10 días de marcha, campesinos de Pando reciben apoyo de occidente
5
Primera Dama estrena cuentas en redes sociales para informar su agenda e iniciativas sociales

Más en País

18/04/2026
La Paz: gobernador Santos Quispe acepta iniciar transición con Luis Revilla
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este sábado que dará curso al proceso de transición departamental con el gobernador electo Luis Revilla, a...
Ver más
18/04/2026
TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales
Ante reclamos por la cancelación de la segunda vuelta en La Paz, a causa de la declinación de un partido político, el presidente del Tribunal Supremo Electoral...
Ver más
Los obispos católicos del país concluyeron ayer su primera asamblea de este año, realizada en la Casa Maurer de Cochabamba.
Ver más
17/04/2026
CEB ve ataques en múltiples dimensiones a la familia
El recurso fue presentado por un abogado que considera que se estaba vulnerando el derecho a elegir de la ciudadanía paceña al suspender el balotaje en ese departamento.
Ver más
17/04/2026
Sala Constitucional rechaza acción popular para 2ª vuelta en La Paz
"Estoy solicitando al presidente de la Asamblea Legislativa (Lara) que, con carácter de urgencia y por iniciativa de este ministro, me convoquen (...) a una sesión de interpelación”, dijo Marco...
Ver más
17/04/2026
Ministro de Gobierno pide a Lara que lo interpelen
La Aduana Nacional, a través del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), ejecutó un operativo de control en la comunidad de Ancaravi, ruta hacia Pisiga, del departamento de Oruro, donde...
Ver más
17/04/2026
Aduana incinera vehículo comisado en Oruro para evitar su recuperación ilegal
En Portada
18/04/2026 País
TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales
Ante reclamos por la cancelación de la segunda vuelta en La Paz, a causa de la declinación de un partido político, el presidente del Tribunal Supremo Electoral...
vista
18/04/2026 Seguridad
Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción
En medio de un control de rutina en el trópico de Cochabamba, agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) aprehendieron a un hombre que conducía un...
vista
18/04/2026 País
Presidente Paz destaca rol estratégico del Colegio Militar en la transformación del país y ratifica lucha contra la corrupción
El presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz, participó este sábado en el acto por el 135 aniversario de la reapertura del...
vista
17/04/2026 País
Ministro de Gobierno pide a Lara que lo interpelen
"Estoy solicitando al presidente de la Asamblea Legislativa (Lara) que, con carácter de urgencia y por iniciativa de este ministro, me convoquen (...) a una...
vista
18/04/2026 País
La Paz: gobernador Santos Quispe acepta iniciar transición con Luis Revilla
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este sábado que dará curso al proceso de transición departamental con el gobernador electo Luis Revilla, a...
vista
17/04/2026 Economía
BCB: Deuda externa de Bolivia alcanza $us 13.430 millones a marzo de 2026
El saldo de la deuda externa pública del país alcanzó a $us 13.429,8 millones a marzo del presente año, lo que representa una reducción de $us 701,6 millones...
vista
Actualidad
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este sábado que dará curso al proceso de transición departamental con...
Ver más
18/04/2026 País
La Paz: gobernador Santos Quispe acepta iniciar transición con Luis Revilla
El presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz, participó este sábado en el acto por el...
Ver más
18/04/2026 País
Presidente Paz destaca rol estratégico del Colegio Militar en la transformación del país y ratifica lucha contra la corrupción
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó un...
Ver más
18/04/2026 Seguridad
Desmantelan campamento clandestino en Sorata y afectan operaciones por millones de dólares
En medio de un control de rutina en el trópico de Cochabamba, agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar)...
Ver más
18/04/2026 Seguridad
Cae camionero con cerca de media tonelada de marihuana camuflada en medio de ladrillos de construcción
Deportes
La selección boliviana Sub-17 afronta este sábado un partido determinante frente a Venezuela, en el que estará en juego...
Ver más
18/04/2026 Fútbol
Bolivia Sub-17 va por su última chance mundialista ante Venezuela
El defensor de Blooming, Diago Giménez, se disculpó tras su expulsión ante el Red Bull Bragantino y habló del difícil...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Diago Giménez denuncia amenazas por su expulsión en partido de la Sudamericana
Hugo Dellien ganó este viernes al argentino Valerio Aboian (6-1 y 6-4) y se convirtió en el primer finalista del...
Ver más
17/04/2026 Tenis
Hugo Dellien se clasifica por primera vez a la final del Bolivia Open
Mateo Montaño cerró su etapa en las divisiones menores del Club Destroyers, institución en la que se formó desde sus...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero
Doble Click
La reconocida actriz francesa Nathalie Baye falleció este sábado a los 77 años en su domicilio en París, según informó...
Ver más
18/04/2026 Cine
Fallece la actriz Nathalie Baye, ícono del cine francés
Hace 30 años, partituras dormidas en las Misiones de Chiquitos despertaron con fuerza. Hoy, esa memoria sigue viva y se...
Ver más
17/04/2026 Cultura
Santa Cruz y Bolivia vuelven a ser el corazón de la música barroca
Mafalda está de regreso y el primer adelanto de su nueva serie animada no tardó en generar emoción y nostalgia entre...
Ver más
16/04/2026 TV
Netflix trae de regreso a Mafalda y despierta la nostalgia de una generación
Cinco de las diez aspirantes a la corona de Miss Cochabamba 2026 conquistaron los títulos previos a la gala central que...
Ver más
16/04/2026 Cultura
Miss Cochabamba: 5 candidatas acaparan los títulos previos