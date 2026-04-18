Presidente Paz destaca rol estratégico del Colegio Militar en la transformación del país y ratifica lucha contra la corrupción

El presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz, participó este sábado en el acto por el 135 aniversario de la reapertura del Colegio Militar del Ejército "Cnel. Gualberto Villarroel", en Irpavi. Durante su discurso, el mandatario destacó la formación de carácter y el profesionalismo de la institución, y reafirmó el compromiso de su Gobierno con la transparencia administrativa y la unidad nacional.

"Este Colegio Militar, en sus 135 años, ha formado a quienes han asumido la responsabilidad de resguardar al país en momentos complejos. Después de la Guerra del Chaco, Bolivia entendió que no bastaba la voluntad, sino que era necesario formar carácter y profesionalizar la institución", afirmó el jefe de Estado ante el cuerpo de cadetes y autoridades presentes.

El mandatario compartió un relato personal sobre su abuelo, el general de caballería Néstor Paz Galarza, veterano de la Guerra del Chaco y protagonista en la acción de Campo Vía en 1933. Paz enfatizó que la instrucción militar recibida por sus antecesores forjó una línea familiar de compromiso patriótico que hoy guía su gestión.

En el ámbito político y económico, el presidente fue enfático al señalar que recibió un país "arrasado" tras dos décadas de gestión que, según sus palabras, descuidó los reservorios de gas y permitió la consolidación de estructuras de corrupción.

"Estamos combatiendo esa corrupción que está en cada uno de los estamentos del Estado. Estamos cambiando esos decretos que antes daban obras 'a dedo'; hoy se adjudican a través de licitaciones y competencia transparente", aseveró Paz, al informar además que personas vinculadas a irregularidades en el sector hidrocarburos ya enfrentan procesos judiciales y detención.

El jefe de Estado subrayó la riqueza gasífera y minera del departamento de La Paz, y lamentó la falta de inversiones previas en el norte paceño. En ese sentido, anunció el envío de nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería a la Asamblea Legislativa Plurinacional para potenciar el desarrollo de todas las regiones.

"Llegarán leyes que potenciarán el futuro de La Paz y de todo el país. Pido con mucha humildad a nuestra Asamblea Plurinacional pensar en el desarrollo de sus regiones ante todo", exhortó.

Finalmente, el Presidente destacó que Bolivia ha dejado de "mirar hacia abajo" para retomar relaciones estratégicas con países europeos y del continente, en busca de transferencia tecnológica para las Fuerzas Armadas.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional y rechazó los intentos de división regional. "La división no se permite en la patria. Siempre la patria, siempre la Constitución, siempre la democracia; nada fuera de ella", concluyó antes de cerrar el acto con el tradicional lema: "Subordinación y constancia".