3,4 millones de electores votan hoy en cinco departamentos

Cinco departamentos de Bolivia eligen a sus gobernadores en segunda vuelta, un ejercicio democrático que tiene lugar por primera vez en el país.

En total, 3.437.951 bolivianos están convocados a las urnas este domingo para definir el futuro de sus gobiernos departamentales.

En Santa Cruz, los electores habilitados son 2.038.004; otro de los departamentos donde se sufraga hoy es Chuquisaca, con 370.517 habilitados; en Tarija, 381.657; en Beni, 288.397 y en Oruro, 359.376.

En Chuquisaca se disputarán la Gobernación Luis Ayllón de Alianza Gente Nueva (AGN) contra Franz García de Patria Unidos. En Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de Libre, contra Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, la disputa será entre Jesús Egüez Rivero, de Patria Unidos y Hugo Vargas Roca, del MNR; en Oruro, Edgar Sánchez de Jach’a contra Oscar Chambi, de Patria - Oruro.

Mientras, en Tarija, la disputa estará entre Adrián Oliva, de Patria y María René Soruco, de CDC.

Resultados preliminares

Una vez concluida la jornada de votación, los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales estarán disponibles mediante el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) en “tiempo récord”, según comprometió el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

Con la experiencia de la votación del 22 de marzo, para la segunda vuelta de hoy se prevé que los resultados preliminares puedan presentarse antes de las 21.00; sin embargo, la meta para esta ocasión es que estén disponibles entre las 18.30 y 19.00.

“Les prometo que, a diferencia de otros que nos dicen que los chapacos somos lentos, el presidente del TSE va a dar resultados en tiempo récord”, afirmó Ávila en días pasados.

La celeridad prevista en la difusión de resultados responde a que en esta votación solo habrá dos candidatos en cada papeleta.